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الأسبوع في 10 صور.. "لا أستطيع التنفس" تفجِّر بركان الغضب في أمريكا.. وحواجز بلاستيكية للتباعد الاجتماعي

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.

ففي الولايات المتحدة اندلعت أعمال عنف ومظاهرات ساخنة تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي بطريقة غير مشروعة، فيما واصل الناس حول العالم ممارسة حياتهم الجديدة بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، وبطرق مختلفة. ونترككم مع الصور:

1- "لا أستطيع التنفس".. استغاثات "فلويد" لم تشفع له عند الشرطي الذي لم يرفع ركبته عنه حتى فارق الحياة.

2- مطعم يحترق إثر المظاهرات الساخنة في مينابوليس تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي.

3- أمريكيون يشاهدون أحد المباني تحترق أثناء المظاهرات العارمة في مينابوليس.

4- متظاهر صغير محمول على الأعناق يشارك في مظاهرة ضد الشرطة في مينابوليس.

5- نيويورك.. الحفيدة تعانق الجدة وبينهما ساتر بلاستيكي لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

6- حواجز بلاستيكية تفصل بين الموظفين والزبائن في سوبر ماركت في إندونيسيا.

7- حاجز بلاستيكي يفصل بين امرأة وزوجها نزيل أحد دور الرعاية بفرنسا.

8- أفراد فرقة موسيقية أمريكية يمارسون التباعد الاجتماعي عبر حواجز بلاستيكية لمنع العدوى.

9- سُحب قزحية في سماء العاصمة التايلاندية بانكوك قبل هبوب عاصفة رعدية.

10- غيوم العاصفة تمرُّ من فوق مبنى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

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الأسبوع في 10 صور.. "لا أستطيع التنفس" تفجِّر بركان الغضب في أمريكا.. وحواجز بلاستيكية للتباعد الاجتماعي
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.

ففي الولايات المتحدة اندلعت أعمال عنف ومظاهرات ساخنة تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي بطريقة غير مشروعة، فيما واصل الناس حول العالم ممارسة حياتهم الجديدة بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، وبطرق مختلفة. ونترككم مع الصور:

1- "لا أستطيع التنفس".. استغاثات "فلويد" لم تشفع له عند الشرطي الذي لم يرفع ركبته عنه حتى فارق الحياة.

2- مطعم يحترق إثر المظاهرات الساخنة في مينابوليس تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي.

3- أمريكيون يشاهدون أحد المباني تحترق أثناء المظاهرات العارمة في مينابوليس.

4- متظاهر صغير محمول على الأعناق يشارك في مظاهرة ضد الشرطة في مينابوليس.

5- نيويورك.. الحفيدة تعانق الجدة وبينهما ساتر بلاستيكي لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

6- حواجز بلاستيكية تفصل بين الموظفين والزبائن في سوبر ماركت في إندونيسيا.

7- حاجز بلاستيكي يفصل بين امرأة وزوجها نزيل أحد دور الرعاية بفرنسا.

8- أفراد فرقة موسيقية أمريكية يمارسون التباعد الاجتماعي عبر حواجز بلاستيكية لمنع العدوى.

9- سُحب قزحية في سماء العاصمة التايلاندية بانكوك قبل هبوب عاصفة رعدية.

10- غيوم العاصفة تمرُّ من فوق مبنى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:29 AM
اخر تعديل
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:10 AM

الأسبوع في 10 صور.. "لا أستطيع التنفس" تفجِّر بركان الغضب في أمريكا.. وحواجز بلاستيكية للتباعد الاجتماعي

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
4,398

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.

ففي الولايات المتحدة اندلعت أعمال عنف ومظاهرات ساخنة تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي بطريقة غير مشروعة، فيما واصل الناس حول العالم ممارسة حياتهم الجديدة بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، وبطرق مختلفة. ونترككم مع الصور:

1- "لا أستطيع التنفس".. استغاثات "فلويد" لم تشفع له عند الشرطي الذي لم يرفع ركبته عنه حتى فارق الحياة.

2- مطعم يحترق إثر المظاهرات الساخنة في مينابوليس تنديدًا بقتل الشرطة مواطنًا أمريكيًّا من أصل إفريقي.

3- أمريكيون يشاهدون أحد المباني تحترق أثناء المظاهرات العارمة في مينابوليس.

4- متظاهر صغير محمول على الأعناق يشارك في مظاهرة ضد الشرطة في مينابوليس.

5- نيويورك.. الحفيدة تعانق الجدة وبينهما ساتر بلاستيكي لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

6- حواجز بلاستيكية تفصل بين الموظفين والزبائن في سوبر ماركت في إندونيسيا.

7- حاجز بلاستيكي يفصل بين امرأة وزوجها نزيل أحد دور الرعاية بفرنسا.

8- أفراد فرقة موسيقية أمريكية يمارسون التباعد الاجتماعي عبر حواجز بلاستيكية لمنع العدوى.

9- سُحب قزحية في سماء العاصمة التايلاندية بانكوك قبل هبوب عاصفة رعدية.

10- غيوم العاصفة تمرُّ من فوق مبنى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

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