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الرعاية المنزلية بجازان توزع 126 سلة غذائية لكبار السن ومرضى الزهايمر

ضمن مبادرة حملت عنوان "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم"

نفذت صحة جازان ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع جمعية الزهايمر بمنطقة جازان مبادرة "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم" لفئة كبار السن ومرضى الزهايمر.

وتتمثل المبادرة في توزيع 126 كوبوناً وسلة غذائية سعر الكوبون الواحد 500 ريال، وبلغ إجمالي قيمة السلال الغذائية حوالي 63 ألف ريال.

وشملت المبادرة جميع مرضى الزهايمر المُدرجين ببرنامج الرعاية المنزلية بجميع مستشفيات المنطقة حيث بدأت الفرق الصحية بتوزيع الكوبونات على المرضى في منازلهم لترسم على وجوههم ملامح السعادة والفرح.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد بن أحمد حكمي أن خدمات الرعاية المنزلية بصحة جازان مستمرة أثناء جائحة كورونا حيث تقدم الفرق الطبية بجميع المستشفيات دعمها لكافة المرضى.

وأكد حكمي استمرار برنامج الزيارات المنزلية للمرضى وفق الخطط المُعدة سلفاً، إضافة لخدمة التواصل الهاتفي مع المرضى، إلى جانب توصيل الأدوية. والمكملات الغذائية والملازم الطبية للمرضى في منازلهم وفق الإجراءات الطبية الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة.

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الرعاية المنزلية بجازان توزع 126 سلة غذائية لكبار السن ومرضى الزهايمر
سبق

نفذت صحة جازان ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع جمعية الزهايمر بمنطقة جازان مبادرة "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم" لفئة كبار السن ومرضى الزهايمر.

وتتمثل المبادرة في توزيع 126 كوبوناً وسلة غذائية سعر الكوبون الواحد 500 ريال، وبلغ إجمالي قيمة السلال الغذائية حوالي 63 ألف ريال.

وشملت المبادرة جميع مرضى الزهايمر المُدرجين ببرنامج الرعاية المنزلية بجميع مستشفيات المنطقة حيث بدأت الفرق الصحية بتوزيع الكوبونات على المرضى في منازلهم لترسم على وجوههم ملامح السعادة والفرح.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد بن أحمد حكمي أن خدمات الرعاية المنزلية بصحة جازان مستمرة أثناء جائحة كورونا حيث تقدم الفرق الطبية بجميع المستشفيات دعمها لكافة المرضى.

وأكد حكمي استمرار برنامج الزيارات المنزلية للمرضى وفق الخطط المُعدة سلفاً، إضافة لخدمة التواصل الهاتفي مع المرضى، إلى جانب توصيل الأدوية. والمكملات الغذائية والملازم الطبية للمرضى في منازلهم وفق الإجراءات الطبية الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:58 PM

الرعاية المنزلية بجازان توزع 126 سلة غذائية لكبار السن ومرضى الزهايمر

ضمن مبادرة حملت عنوان "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذت صحة جازان ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع جمعية الزهايمر بمنطقة جازان مبادرة "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم" لفئة كبار السن ومرضى الزهايمر.

وتتمثل المبادرة في توزيع 126 كوبوناً وسلة غذائية سعر الكوبون الواحد 500 ريال، وبلغ إجمالي قيمة السلال الغذائية حوالي 63 ألف ريال.

وشملت المبادرة جميع مرضى الزهايمر المُدرجين ببرنامج الرعاية المنزلية بجميع مستشفيات المنطقة حيث بدأت الفرق الصحية بتوزيع الكوبونات على المرضى في منازلهم لترسم على وجوههم ملامح السعادة والفرح.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد بن أحمد حكمي أن خدمات الرعاية المنزلية بصحة جازان مستمرة أثناء جائحة كورونا حيث تقدم الفرق الطبية بجميع المستشفيات دعمها لكافة المرضى.

وأكد حكمي استمرار برنامج الزيارات المنزلية للمرضى وفق الخطط المُعدة سلفاً، إضافة لخدمة التواصل الهاتفي مع المرضى، إلى جانب توصيل الأدوية. والمكملات الغذائية والملازم الطبية للمرضى في منازلهم وفق الإجراءات الطبية الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة.

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