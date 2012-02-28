شاهد .. بدع شركية وخرافات تجتاح المواقع الأثرية والقديمة بمحافظة الطائف

يمارسها وافدون ويستغلها ضعفاء النفوس وسط صمت الجهات المختصة

تحولت الكثير من المواقع الأثرية والقديمة بمحافظة الطائف إلى مزارات ومواقع لممارسة الشركيات والبدع والخرافات، وسط صمت من الجهات المختصة والمعنية؛ إذ يستغل ضعاف النفوس تزايد المقبلين من الوافدين بأعداد كثيفة في قوافل عبر حافلات مليئة بالمعتمرين مقابل الحصول على مبالغ مالية، ويخبرونهم بأن المزارات ضمن برنامج العمرة أو الحج.

ولعل العجيب والمضحك في الأمر أن بعض الباعة الجائلين من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل استغلوا ذلك الوجود الكثيف للمعتمرين الوافدين، وباعوا لهم عبوات من المياه مدعين أنها مباركة! ومنهم من يبيع العنب مدعين أنه من مزرعة "عداس" التي مر بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إبان قدومه للطائف! وهي ممارسات يشجعها سائقو الحافلات الذين يُحضرون المعتمرين للطائف.

وأخذت تلك المجموعات من الوافدين تنتشر عند "مسجد الكوع" بحي المثناة بالطائف، وكذلك المسجد المقابل والمعروف باسم "المدهون"، وهما خاليان، ولا تؤدَّى فيهما الصلوات، كذلك يجتمعون عند مقابر العباس بوسط المدينة. فيما يواجههم بالنصح والإرشاد منسوبو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذين يتفردون بمكافحة مثل تلك البدع والخرافات، إلا أنهم يواجهون صعوبة في عملية التخاطب معهم؛ كونهم يفتقرون لوجود مترجمين يساعدونهم على إيصال نصحهم بواسطة اللغات التي تتناسب مع الجنسيات الموجودة ضمن تلك الوفود الزائرة.

وطالب منسوبو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف الرئيس العام للهيئات بأن يكون هناك مركز توجيهي ثابت للهيئة في تلك المواقع المكتظة بزيارات المبتدعين، وأن تكون مدعومة بالمترجمين كما هو المعمول به في بعض المواقع بمكة المكرمة والمواقع الأخرى.

من جانبه، تقدم إمام مسجد عداس بالمثناة في الطائف، الشيخ "محمد بن حماد القرشي"، باقتراحات عدة وحلول جذرية للقضاء على مثل تلك الشركيات التي ينتهجها هؤلاء الزوار، من أهمها: أن يتم وضع دورية مرور لمراقبة وصول الحافلات، ومعاقبة السائقين بمخالفات قد تصل إلى مبلغ خمسة آلاف ريال في حال إحضارهم تلك الوفود، والعمل على مخاطبة إدارة الأوقاف والمساجد، بل أن تبادر إدارتها فورًا بترميم تلك المساجد وإحيائها بأداء الصلوات فيها بشكل طبيعي، وتنصيب إمام ومؤذن بها، وفي حال عدم تنفيذ ذلك المسارعة والعمل بإزالة ذلك المسجد، كذلك العمل على تكثيف اللوحات الإرشادية، التي تنبه لممارسة الشركيات والبدع في تلك المواقع، وباللغات كافة المناسبة للمستهدفين والمقصودين من الزوار.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أطلقت مبادرة "كيف نكون قدوة؟" كمرشدين سياحيين خلال اصطحاب الزوار في الجولات السياحية. وركزت المبادرة على إرشاد السائحين بالطرق الصحيحة لزيارة المواقع، وكيفية التعامل مع الآثار والمرافق التراثية، والبُعد عن الممارسات الدينية والمعتقدات الخاطئة في المواقع ذات الطابع الديني.

يُذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أصدر تعليماته وتوجيهاته مؤخرًا بإزالة أشجار وأحجار؛ يتم التبرك بها، ويمارس عندها الكثير من الزوار الوافدين البدع والشركيات، وذلك بالذويبات في بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف. وتم تنفيذ التوجيه والإزالة فور صدور التعليمات، وهو الأمر الذي كان ينتظره الكثير من المتابعين والأهالي.