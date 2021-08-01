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انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطس

"الطويل": سيشكّل علامة فارقة في إعادة إحياء هذا التراث العريق

يستعد نادي الصقور السعودي لإطلاق النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي تبدأ فعالياته في الخامس من أغسطس، ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل، في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن تنظيم المزاد الدولي -الأول من نوعه في المنطقة- سيشكّل علامة فارقة في إعادة إحياء هذا التراث العريق والمتجدد، وستكون المملكة وجهة دولية لمحبي هواية تربية الصقور، حيث تمّت دعوة مزارع الإنتاج المحلية والعالمية الرائدة ذات الصيت الطيب والإنتاج الأفضل، التي تجمع نخبة من أميز سلالات الصقور في العالم محلياً ودولياً، وأكثرها شهرة على الإطلاق.


وأوضح "الطويل" أن المزاد الدولي سيوفر منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، حيث سينظم النادي مزادًا يوميًا تنافسيًا للبيع المباشر والسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، كما سيتم نقل فعالياته عبر البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.

وأشار إلى أن المزاد الدولي يهدف إلى توفير أفضل سلالات الصقور للصقارين في المملكة ودول المنطقة، وجذب أفضل التجارب العالمية في مجال إنتاج الصقور للمملكة لتكون بدورها وجهة دولية لهذه المزارع، وفتح مجالات جديدة للاستثمار مع إيجاد فرص أعمال مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور محليًا بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وبيَّن الطويل أن الاستعدادات للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تشمل توفير المكان المناسب لاستضافة الصقور وملَّاكها، وتهيئة الموقع المناسب داخل المزاد لاستقبال أصحاب مزارع الإنتاج والمزايدين من داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا التي أقرتها وزارة الصحة وتضمن سلامة الحضور والمنظمين.

يشار إلى أن المزاد خصص موقعًا متكامل الخدمات بمقر نادي الصقور في ملهم، يضم ركنًا خاصًا بالشركات المقدمة للمنتجات البيطرية، والأدوات والمعدات والمستلزمات الخاصة بتربية الصقور وتدريبها، التي تقدم خدماتها للصقارين كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطس
سبق

يستعد نادي الصقور السعودي لإطلاق النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي تبدأ فعالياته في الخامس من أغسطس، ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل، في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن تنظيم المزاد الدولي -الأول من نوعه في المنطقة- سيشكّل علامة فارقة في إعادة إحياء هذا التراث العريق والمتجدد، وستكون المملكة وجهة دولية لمحبي هواية تربية الصقور، حيث تمّت دعوة مزارع الإنتاج المحلية والعالمية الرائدة ذات الصيت الطيب والإنتاج الأفضل، التي تجمع نخبة من أميز سلالات الصقور في العالم محلياً ودولياً، وأكثرها شهرة على الإطلاق.


وأوضح "الطويل" أن المزاد الدولي سيوفر منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، حيث سينظم النادي مزادًا يوميًا تنافسيًا للبيع المباشر والسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، كما سيتم نقل فعالياته عبر البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.

وأشار إلى أن المزاد الدولي يهدف إلى توفير أفضل سلالات الصقور للصقارين في المملكة ودول المنطقة، وجذب أفضل التجارب العالمية في مجال إنتاج الصقور للمملكة لتكون بدورها وجهة دولية لهذه المزارع، وفتح مجالات جديدة للاستثمار مع إيجاد فرص أعمال مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور محليًا بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وبيَّن الطويل أن الاستعدادات للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تشمل توفير المكان المناسب لاستضافة الصقور وملَّاكها، وتهيئة الموقع المناسب داخل المزاد لاستقبال أصحاب مزارع الإنتاج والمزايدين من داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا التي أقرتها وزارة الصحة وتضمن سلامة الحضور والمنظمين.

يشار إلى أن المزاد خصص موقعًا متكامل الخدمات بمقر نادي الصقور في ملهم، يضم ركنًا خاصًا بالشركات المقدمة للمنتجات البيطرية، والأدوات والمعدات والمستلزمات الخاصة بتربية الصقور وتدريبها، التي تقدم خدماتها للصقارين كافة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:01 PM

انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطس

"الطويل": سيشكّل علامة فارقة في إعادة إحياء هذا التراث العريق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يستعد نادي الصقور السعودي لإطلاق النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي تبدأ فعالياته في الخامس من أغسطس، ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل، في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن تنظيم المزاد الدولي -الأول من نوعه في المنطقة- سيشكّل علامة فارقة في إعادة إحياء هذا التراث العريق والمتجدد، وستكون المملكة وجهة دولية لمحبي هواية تربية الصقور، حيث تمّت دعوة مزارع الإنتاج المحلية والعالمية الرائدة ذات الصيت الطيب والإنتاج الأفضل، التي تجمع نخبة من أميز سلالات الصقور في العالم محلياً ودولياً، وأكثرها شهرة على الإطلاق.


وأوضح "الطويل" أن المزاد الدولي سيوفر منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، حيث سينظم النادي مزادًا يوميًا تنافسيًا للبيع المباشر والسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، كما سيتم نقل فعالياته عبر البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.

وأشار إلى أن المزاد الدولي يهدف إلى توفير أفضل سلالات الصقور للصقارين في المملكة ودول المنطقة، وجذب أفضل التجارب العالمية في مجال إنتاج الصقور للمملكة لتكون بدورها وجهة دولية لهذه المزارع، وفتح مجالات جديدة للاستثمار مع إيجاد فرص أعمال مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور محليًا بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وبيَّن الطويل أن الاستعدادات للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تشمل توفير المكان المناسب لاستضافة الصقور وملَّاكها، وتهيئة الموقع المناسب داخل المزاد لاستقبال أصحاب مزارع الإنتاج والمزايدين من داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا التي أقرتها وزارة الصحة وتضمن سلامة الحضور والمنظمين.

يشار إلى أن المزاد خصص موقعًا متكامل الخدمات بمقر نادي الصقور في ملهم، يضم ركنًا خاصًا بالشركات المقدمة للمنتجات البيطرية، والأدوات والمعدات والمستلزمات الخاصة بتربية الصقور وتدريبها، التي تقدم خدماتها للصقارين كافة.

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