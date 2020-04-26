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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

شكوى مواطن تقود مراقبي "بلدية جنوب جدة" لإغلاق مركز تسوق

شملت مخالفاته عدم وجود رخصة وعمالة من دون كروت صحية

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مركز تسوق بحي الأجاويد جنوب المحافظة؛ لوجود مخالفات عدة تستوجب الإغلاق.

وعلمت "سبق" بأن مراقبين من البلدية وقفوا أمس السبت بعد شكوى مواطن من عدم تطبيق المركز لقرار منع من هم أقل من 15 عامًا من التسوق، وعند وصول المراقبين كشفوا مخالفات عدة منها عدم وجود رخصة للمركز، وعدم وجود كروت صحية لثلاثة من عماله.

جدة بلدية الجنوب الفرعية أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شكوى مواطن تقود مراقبي "بلدية جنوب جدة" لإغلاق مركز تسوق
سبق

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مركز تسوق بحي الأجاويد جنوب المحافظة؛ لوجود مخالفات عدة تستوجب الإغلاق.

وعلمت "سبق" بأن مراقبين من البلدية وقفوا أمس السبت بعد شكوى مواطن من عدم تطبيق المركز لقرار منع من هم أقل من 15 عامًا من التسوق، وعند وصول المراقبين كشفوا مخالفات عدة منها عدم وجود رخصة للمركز، وعدم وجود كروت صحية لثلاثة من عماله.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:35 AM

شكوى مواطن تقود مراقبي "بلدية جنوب جدة" لإغلاق مركز تسوق

شملت مخالفاته عدم وجود رخصة وعمالة من دون كروت صحية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
15,457

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مركز تسوق بحي الأجاويد جنوب المحافظة؛ لوجود مخالفات عدة تستوجب الإغلاق.

وعلمت "سبق" بأن مراقبين من البلدية وقفوا أمس السبت بعد شكوى مواطن من عدم تطبيق المركز لقرار منع من هم أقل من 15 عامًا من التسوق، وعند وصول المراقبين كشفوا مخالفات عدة منها عدم وجود رخصة للمركز، وعدم وجود كروت صحية لثلاثة من عماله.

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