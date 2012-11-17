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مرشح الجزائر محمد هامل أميناً عاماً جديداً لمنتدى الدول المصدّرة للغاز

بدعم أغلبية الدول الأعضاء

أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الليلة؛ اختيار مرشح الجزائر مستشار وزير الطاقة والمناجم محمد هامل؛ أميناً عاماً جديداً للمنتدى، بدعم أغلبية الدول الأعضاء فيه.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، بأن الاختيار جاء خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

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مرشح الجزائر محمد هامل أميناً عاماً جديداً لمنتدى الدول المصدّرة للغاز
سبق

أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الليلة؛ اختيار مرشح الجزائر مستشار وزير الطاقة والمناجم محمد هامل؛ أميناً عاماً جديداً للمنتدى، بدعم أغلبية الدول الأعضاء فيه.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، بأن الاختيار جاء خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
08:13 AM

مرشح الجزائر محمد هامل أميناً عاماً جديداً لمنتدى الدول المصدّرة للغاز

بدعم أغلبية الدول الأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الليلة؛ اختيار مرشح الجزائر مستشار وزير الطاقة والمناجم محمد هامل؛ أميناً عاماً جديداً للمنتدى، بدعم أغلبية الدول الأعضاء فيه.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، بأن الاختيار جاء خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

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