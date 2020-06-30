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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 23 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي"، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 23 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي"، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
12:57 PM

الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 23 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي"، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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