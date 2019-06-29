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‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف

تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.


"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.

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‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف
سبق

تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.


"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
07:06 PM

‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,023

تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.


"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,365
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,719
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,112

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