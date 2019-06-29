‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف

تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.
"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.
تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.
"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.
تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.
"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.
تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.
"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.