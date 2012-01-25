"ابن سمار" يشيد بكلمة ولي العهد في اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

قال: تحقق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة ومفهوم التنمية الشامل

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "دار السمار" رجل الأعمال محمد بن سمار، بكلمة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي اعتمد فيها سموه إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للسنوات الخمس المُقبلة من 2021 إلى 2025.

وأضاف ابن سمار، حرص سموه، كما ذكر في كلمته، على تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشامل والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

وتابع، هذا يشكل فرصة واعدة وناجحة -بمشيئة الله- نحو غدٍ أفضل للاقتصاد السعودي والتنمية وجودة الحياة ويعم بالفائدة والخير والنعيم على أرجاء الوطن كافة -بمشيئة الله- وتكون جميعها بما يرضي الله أولاً، ثم يرضي القيادة والشعب، وخيرها يعم أرجاء الوطن، بإذن الله.