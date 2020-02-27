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"طبية الملك عبدالله" تعقد مؤتمر التسويق الصحي الأول بالعاصمة المقدسة

الأول من نوعه على مستوى المملكة خلال ١٥- ١٦ أبريل المقبل

ضِمن خططها الاستراتيجية تعقد مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي- المؤتمر الأول للتسويق الصحي، الذي يستمر لمدة يومين من ١٥- ١٦ أبريل المقبل، ويُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية حاتم المسعودي، أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه قطاعات الدولة للتحول إلى الخصخصة، والذي يُعد التسويق أحد أركانه الأساسية لتحقيق أهدافه؛ حيث يسعى مؤتمر التسويق الصحي الأول إلى إثراء مفهومه وتبادل الخبرات حول عدة محاور، تشمل التخطيط الاستراتيجي للتسويق الصحي، والتسويق الصحي الرقمي وأدواته للخدمات الصحية، والتحليل التسويقي للرعاية الصحية، وكيفية صناعة العلامة التجارية في الرعاية الصحية، والابتكار التسويقي، وأسس العناية بالعملاء في الرعاية الصحية، وتأهيل الكوادر المؤهلة للتسويق الصحي، وأخيرًا ماهية علاقة المحتوى الإعلامي بالتسويق الصحي.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمفهوم التسويق بمجال الرعاية الصحية الذي يضم نخبة من المتحدثين المختصين بعالم الإعلام والتسويق والتقنية؛ لتسليط الضوء على التحديات والصعوبات ومستقبل تسويق الرعاية الصحية، وكذلك كيفية بناء استراتيجية التسويق للخدمات الصحية، وتسليط الضوء على دور المناهج الأكاديمية والتعليمية في دعم التسويق الصحي وتأهيل الكوادر المتخصصة.

ويستهدف المؤتمر جميعَ القطاعات الصحية التي تشمل التجمعات الصحية من مستشفيات تخصصية ومستشفيات عسكرية، وكذلك القطاع الخاص الصحي، إضافة إلى قطاع الصيدليات وشركات المنتجات الطبية وشركات التأمين الطبي ووكالات الدعاية والإعلان والجامعات السعودية التي تضم أقسام التسويق والإعلام والكليات الطبية، وأخيرًا الشركات ذات الخدمات التقنية.

وخصصت إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية بريدًا إلكترونيًّا ccd@kamc.med.sa لاستقبال الاستفسارات والراغبين بالمشاركة في المؤتمر للمهتمين من جميع القطاعات.

مدينة الملك عبدالله الطبية العاصمة المقدسة المؤتمر الأول للتسويق الصحي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"طبية الملك عبدالله" تعقد مؤتمر التسويق الصحي الأول بالعاصمة المقدسة
سبق

ضِمن خططها الاستراتيجية تعقد مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي- المؤتمر الأول للتسويق الصحي، الذي يستمر لمدة يومين من ١٥- ١٦ أبريل المقبل، ويُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية حاتم المسعودي، أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه قطاعات الدولة للتحول إلى الخصخصة، والذي يُعد التسويق أحد أركانه الأساسية لتحقيق أهدافه؛ حيث يسعى مؤتمر التسويق الصحي الأول إلى إثراء مفهومه وتبادل الخبرات حول عدة محاور، تشمل التخطيط الاستراتيجي للتسويق الصحي، والتسويق الصحي الرقمي وأدواته للخدمات الصحية، والتحليل التسويقي للرعاية الصحية، وكيفية صناعة العلامة التجارية في الرعاية الصحية، والابتكار التسويقي، وأسس العناية بالعملاء في الرعاية الصحية، وتأهيل الكوادر المؤهلة للتسويق الصحي، وأخيرًا ماهية علاقة المحتوى الإعلامي بالتسويق الصحي.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمفهوم التسويق بمجال الرعاية الصحية الذي يضم نخبة من المتحدثين المختصين بعالم الإعلام والتسويق والتقنية؛ لتسليط الضوء على التحديات والصعوبات ومستقبل تسويق الرعاية الصحية، وكذلك كيفية بناء استراتيجية التسويق للخدمات الصحية، وتسليط الضوء على دور المناهج الأكاديمية والتعليمية في دعم التسويق الصحي وتأهيل الكوادر المتخصصة.

ويستهدف المؤتمر جميعَ القطاعات الصحية التي تشمل التجمعات الصحية من مستشفيات تخصصية ومستشفيات عسكرية، وكذلك القطاع الخاص الصحي، إضافة إلى قطاع الصيدليات وشركات المنتجات الطبية وشركات التأمين الطبي ووكالات الدعاية والإعلان والجامعات السعودية التي تضم أقسام التسويق والإعلام والكليات الطبية، وأخيرًا الشركات ذات الخدمات التقنية.

وخصصت إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية بريدًا إلكترونيًّا ccd@kamc.med.sa لاستقبال الاستفسارات والراغبين بالمشاركة في المؤتمر للمهتمين من جميع القطاعات.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:58 AM

"طبية الملك عبدالله" تعقد مؤتمر التسويق الصحي الأول بالعاصمة المقدسة

الأول من نوعه على مستوى المملكة خلال ١٥- ١٦ أبريل المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ضِمن خططها الاستراتيجية تعقد مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي- المؤتمر الأول للتسويق الصحي، الذي يستمر لمدة يومين من ١٥- ١٦ أبريل المقبل، ويُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية حاتم المسعودي، أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه قطاعات الدولة للتحول إلى الخصخصة، والذي يُعد التسويق أحد أركانه الأساسية لتحقيق أهدافه؛ حيث يسعى مؤتمر التسويق الصحي الأول إلى إثراء مفهومه وتبادل الخبرات حول عدة محاور، تشمل التخطيط الاستراتيجي للتسويق الصحي، والتسويق الصحي الرقمي وأدواته للخدمات الصحية، والتحليل التسويقي للرعاية الصحية، وكيفية صناعة العلامة التجارية في الرعاية الصحية، والابتكار التسويقي، وأسس العناية بالعملاء في الرعاية الصحية، وتأهيل الكوادر المؤهلة للتسويق الصحي، وأخيرًا ماهية علاقة المحتوى الإعلامي بالتسويق الصحي.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمفهوم التسويق بمجال الرعاية الصحية الذي يضم نخبة من المتحدثين المختصين بعالم الإعلام والتسويق والتقنية؛ لتسليط الضوء على التحديات والصعوبات ومستقبل تسويق الرعاية الصحية، وكذلك كيفية بناء استراتيجية التسويق للخدمات الصحية، وتسليط الضوء على دور المناهج الأكاديمية والتعليمية في دعم التسويق الصحي وتأهيل الكوادر المتخصصة.

ويستهدف المؤتمر جميعَ القطاعات الصحية التي تشمل التجمعات الصحية من مستشفيات تخصصية ومستشفيات عسكرية، وكذلك القطاع الخاص الصحي، إضافة إلى قطاع الصيدليات وشركات المنتجات الطبية وشركات التأمين الطبي ووكالات الدعاية والإعلان والجامعات السعودية التي تضم أقسام التسويق والإعلام والكليات الطبية، وأخيرًا الشركات ذات الخدمات التقنية.

وخصصت إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية بريدًا إلكترونيًّا ccd@kamc.med.sa لاستقبال الاستفسارات والراغبين بالمشاركة في المؤتمر للمهتمين من جميع القطاعات.

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