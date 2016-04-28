"فيفا" يعلن جدول مباريات كأس العرب.. تعرف على المواعيد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.

وجرت مراسم قرعة كأس العرب الثلاثاء بقاعة دار الأوبرا في الحي الثقافي بكتارا في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو.

وستقام المباراة الافتتاحية لمرحلة دور المجموعات يوم 30 نوفمبر، وستجمع قطر (الدولة المضيفة) بمواجهة الفائز من مباراة البحرين والكويت في التصفيات التأهيلية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتنطلق مباريات المجموعة الثانية بمواجهة تجمع المنتخب التونسي مع الفائز من موريتانيا واليمن، فيما تواجه الإمارات سوريا ضمن مباريات المجموعة ذاتها، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء العراق مع الفائز من عمان والصومال ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ملاعب البطولة

تستضيف منافسات البطولة ستة من الملاعب المستضيفة لكأس العالم التي تستضيفها قطر العام المقبل.

ويبدأ المنتخب المصري بطل نسخة 1992 مشواره في البطولة بمواجهة الفائز من لبنان وجيبوتي في الأول من ديسمبر، ويلتقي في نفس اليوم المنتخب الجزائري مع الفائز من السودان وليبيا ضمن المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة الثالثة: تلعب السعودية مع الفائز من الأردن وجنوب السودان، بينما يلتقي المغرب مع الفائز من فلسطين وجزر القمر في ختام منافسات اليوم الثاني.

وتحصل الفرق على راحة في الثاني من ديسمبر، لتبدأ مباريات الجولة الثانية التي تقام على مدار يومي الثالث والرابع من الشهر ذاته.

وستكون بداية الجولة بمواجهة سوريا مع تونس ضمن المجموعة الثانية، والإمارات مع الفائز من اليمن وموريتانيا.

فيما تلعب العراق مع الفائز من البحرين والكويت، وتواجه قطر الفائز من عمان والصومال في الجولة ذاتها من المجموعة الأولى.

وتواجه المغرب الفائز من الأردن وجنوب السودان في الجولة الثانية في الرابع من ديسمبر، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بينما تلاقي السعودية الفائز من فلسطين وجزر القمر في المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة يلعب المنتخب المصري مع الفائز من ليبيا والسودان، فيما يواجه المنتخب الجزائري الفائز من لبنان وجيبوتي.

وتحصل الفرق على راحة في الخامس من ديسمبر، على أن تخوض مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات يومي السادس والسابع من الشهر ذاته.

وسيواجه الفريق القطري نظيره العراق في الخامس من الشهر ذاته، فيما ستلعب (عمان أو الصومال) مع الفائز من (البحرين والكويت) وستقام المباريات في نفس التوقيت.

بينما ستلعب تونس مع الإمارات في نفس اليوم، فيما تواجه سوريا الفائز من اليمن وموريتانيا.

وتختتم مباريات مرحلة دور المجموعات بمواجهة مصر مع الجزائر يوم الثلاثاء، كما سيلعب الفائز من لبنان وجيبوتي مع (ليبيا أو السودان)، وتقام المباراتان في نفس التوقيت ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

بينما تواجه المغرب السعودية في قمة مرتقبة بذكريات أول مواجهة عربية بكأس العالم عام 1994 في أميركا، وستقام المباراة في نفس توقيت مباراة (الأردن أو جنوب السودان) مع الفائز من فلسطين وجزر القمر.

طريقة التأهل

يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركز الأول والثاني، وسوف يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلعب أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، ويلعب أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة بخروج المغلوب، ومن ثم دور الثمانية، والدور قبل النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، ثم المباراة النهائية.