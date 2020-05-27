أكدت هيئة الطيران المدني على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي يوم الأحد القادم في 11 مطاراً، ويوم الاثنين في 13 مطاراً، مع تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات. ونفت هيئة الطيران المدني صورة التغريدة المتداولة والمنسوبة أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%، وقالت: إن التغريدة المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية التي تزعم ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%، مزورة وغير صحيحة. جاء ذلك عقب تداول عدة حسابات بمواقع التواصل تغريدات حول زيادة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 80% من قيمتها الفعلية. وأوضح الناطق باسم هيئة الطيران المدني ابراهيم الرؤساء أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي، مشيراً أن ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هي "نصوص مفبركة"، ولا صحة لها، مهيباً بتحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.

"الطيران المدني": تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-27 أكدت هيئة الطيران المدني على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي يوم الأحد القادم في 11 مطاراً، ويوم الاثنين في 13 مطاراً، مع تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات.

ونفت هيئة الطيران المدني صورة التغريدة المتداولة والمنسوبة أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%، وقالت: إن التغريدة المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية التي تزعم ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%، مزورة وغير صحيحة.

جاء ذلك عقب تداول عدة حسابات بمواقع التواصل تغريدات حول زيادة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 80% من قيمتها الفعلية.

وأوضح الناطق باسم هيئة الطيران المدني ابراهيم الرؤساء أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي، مشيراً أن ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هي "نصوص مفبركة"، ولا صحة لها، مهيباً بتحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 06:25 PM

"الطيران المدني": تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات مع عودة الطيران الداخلي الأحد القادم في 11 مطاراً





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أكدت هيئة الطيران المدني على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي يوم الأحد القادم في 11 مطاراً، ويوم الاثنين في 13 مطاراً، مع تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات.

ونفت هيئة الطيران المدني صورة التغريدة المتداولة والمنسوبة أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%، وقالت: إن التغريدة المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية التي تزعم ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%، مزورة وغير صحيحة.

جاء ذلك عقب تداول عدة حسابات بمواقع التواصل تغريدات حول زيادة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 80% من قيمتها الفعلية.

وأوضح الناطق باسم هيئة الطيران المدني ابراهيم الرؤساء أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي، مشيراً أن ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هي "نصوص مفبركة"، ولا صحة لها، مهيباً بتحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.