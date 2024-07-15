النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكاكا.. الإطاحة بمتعاطي المخدرات في المقطع المتداول

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

أفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا؛ لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سكاكا.. الإطاحة بمتعاطي المخدرات في المقطع المتداول
سبق

أفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا؛ لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
02:03 PM

سكاكا.. الإطاحة بمتعاطي المخدرات في المقطع المتداول

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
0
2,684

أفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا؛ لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,181
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,875
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,057

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة