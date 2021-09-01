النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تطوير النقل" توضح معايير استحقاق النقل المدرسي للطلاب

رداً على استفسارات عدد من أولياء الأمور عن أسباب تأخر انطلاق الخدمة

حدّدت شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي معايير الاستحقاق للخدمة، في إطار ردّها على عديد من الاستفسارات التي وردت إليها عن سبب تأخير انطلاق حركة النقل رغم تسديد رسوم النقل ووصول رسائل لأولياء الأمور تفيدهم بأن طلبهم تحت الدراسة.

وقالت الشركة على حسابها بتويتر، إن الطلب يستمر قيد الدراسة حتى اكتمال معايير الاستحقاق للخدمة التي منها وجود عددٍ كافٍ من الطلبة في المدرسة الواحدة، محيلة الجميع إلى إنفوجرافيك مرفق بالتغريدة يوضح هذه المعايير.

وأوضحت الشركة أن معايير النقل لديها تخضع لاشتراطات، وهي الحالة الاجتماعية وجنس الطالب واكتمال الحد الأدنى لركاب وتضاريس المنطقة والطلبة الأبعد عن المدرسة والحالة الصحية للطالب وتاريخ التقديم ورسوم النقل وألا يتجاوز زمن الرحلة 90 دقيقة، فيما أبدى عدد من أولياء الأمور تخوفهم من تأخر انطلاق خدمة النقل المدرسي رغم بداية العام الدراسي منذ عدة أيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تطوير النقل" توضح معايير استحقاق النقل المدرسي للطلاب
سبق

حدّدت شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي معايير الاستحقاق للخدمة، في إطار ردّها على عديد من الاستفسارات التي وردت إليها عن سبب تأخير انطلاق حركة النقل رغم تسديد رسوم النقل ووصول رسائل لأولياء الأمور تفيدهم بأن طلبهم تحت الدراسة.

وقالت الشركة على حسابها بتويتر، إن الطلب يستمر قيد الدراسة حتى اكتمال معايير الاستحقاق للخدمة التي منها وجود عددٍ كافٍ من الطلبة في المدرسة الواحدة، محيلة الجميع إلى إنفوجرافيك مرفق بالتغريدة يوضح هذه المعايير.

وأوضحت الشركة أن معايير النقل لديها تخضع لاشتراطات، وهي الحالة الاجتماعية وجنس الطالب واكتمال الحد الأدنى لركاب وتضاريس المنطقة والطلبة الأبعد عن المدرسة والحالة الصحية للطالب وتاريخ التقديم ورسوم النقل وألا يتجاوز زمن الرحلة 90 دقيقة، فيما أبدى عدد من أولياء الأمور تخوفهم من تأخر انطلاق خدمة النقل المدرسي رغم بداية العام الدراسي منذ عدة أيام.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:22 PM

"تطوير النقل" توضح معايير استحقاق النقل المدرسي للطلاب

رداً على استفسارات عدد من أولياء الأمور عن أسباب تأخر انطلاق الخدمة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,965

حدّدت شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي معايير الاستحقاق للخدمة، في إطار ردّها على عديد من الاستفسارات التي وردت إليها عن سبب تأخير انطلاق حركة النقل رغم تسديد رسوم النقل ووصول رسائل لأولياء الأمور تفيدهم بأن طلبهم تحت الدراسة.

وقالت الشركة على حسابها بتويتر، إن الطلب يستمر قيد الدراسة حتى اكتمال معايير الاستحقاق للخدمة التي منها وجود عددٍ كافٍ من الطلبة في المدرسة الواحدة، محيلة الجميع إلى إنفوجرافيك مرفق بالتغريدة يوضح هذه المعايير.

وأوضحت الشركة أن معايير النقل لديها تخضع لاشتراطات، وهي الحالة الاجتماعية وجنس الطالب واكتمال الحد الأدنى لركاب وتضاريس المنطقة والطلبة الأبعد عن المدرسة والحالة الصحية للطالب وتاريخ التقديم ورسوم النقل وألا يتجاوز زمن الرحلة 90 دقيقة، فيما أبدى عدد من أولياء الأمور تخوفهم من تأخر انطلاق خدمة النقل المدرسي رغم بداية العام الدراسي منذ عدة أيام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,250
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة