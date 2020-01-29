لتقديم معلومات عن مقتل "سليماني".. الكونجرس يستجوب "بومبيو"

لجنة الشؤون الخارجية هددت باستدعائه

أفادت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، بأنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران، بعد التهديد باستدعائه؛ بسبب رفضه في السابق المثول أمام اللجنة.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب إليوت إنجل، أنه تحدث مع "بومبيو" أمس، وأن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية، التي تعقدها اللجنة.

وأشار "إنجل" في بيان أوردته "رويترز" إلى أنه سيعلن موعد الجلسة قريباً.

ويضغط أعضاء في الكونجرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة أمريكية مسيرة في العراق هذا الشهر.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع "بومبيو"، وكان من المقرر انعقاد إحداهما اليوم، لكن الوزير رفض الحضور