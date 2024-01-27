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زيت السمك.. فيتامينات غنية ووقاية من أمراض عديدة!

أعلنت الدكتورة يكتيرينا ميخائيلينكو؛ خبيرة التغذية الروسية، أن زيت السمك مفيد للعيون ويعزّز منظومة مناعة الجسم.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى التغيرات التي تحصل في الجسم نتيجة تناول زيت السمك الغني بفيتامين "A" وفيتامين "D" وكذلك بأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وتقول، "فيتامين A ضروري لنضارة البشرة، ويعزز منظومة المناعة وصحة العيون. ونقص فيتامين D يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للبوتاسيوم والفوسفور في العظام، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بهشاشة العظام".

ووفقاً لها، أفضل مصادر للحصول على زيت السمك هي أسماك الرنجة والهلبوت والماكريل والسلمون والتونة وسمك القد.

وتقول، "إن كمية فيتامين A وD في زيت كبد أسماك القد عالية جداً، إضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ولكن بالنظر إلى احتوائه على سعرات حرارية عالية، ينصح بعدم الإفراط في تناوله".

ووجدت دراسة أمريكية أن زيت أوميغا 3 الموجود في سمك السلمون وسمك التونة، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية القاتلة بنسبة 8 في المئة.

وتوصلت الدراسة إلى أن مكملات زيت أوميغا 3 الغني بالأحماض الدهنية، جيدة بشكل خاص في الوقاية من النوبات القلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية أو من أمراض القلب الوعائية، إلا أنها لم تجدِ أي تأثير فيما يتعلق بالسكتة الدماغية.

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زيت السمك.. فيتامينات غنية ووقاية من أمراض عديدة!
سبق

أعلنت الدكتورة يكتيرينا ميخائيلينكو؛ خبيرة التغذية الروسية، أن زيت السمك مفيد للعيون ويعزّز منظومة مناعة الجسم.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى التغيرات التي تحصل في الجسم نتيجة تناول زيت السمك الغني بفيتامين "A" وفيتامين "D" وكذلك بأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وتقول، "فيتامين A ضروري لنضارة البشرة، ويعزز منظومة المناعة وصحة العيون. ونقص فيتامين D يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للبوتاسيوم والفوسفور في العظام، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بهشاشة العظام".

ووفقاً لها، أفضل مصادر للحصول على زيت السمك هي أسماك الرنجة والهلبوت والماكريل والسلمون والتونة وسمك القد.

وتقول، "إن كمية فيتامين A وD في زيت كبد أسماك القد عالية جداً، إضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ولكن بالنظر إلى احتوائه على سعرات حرارية عالية، ينصح بعدم الإفراط في تناوله".

ووجدت دراسة أمريكية أن زيت أوميغا 3 الموجود في سمك السلمون وسمك التونة، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية القاتلة بنسبة 8 في المئة.

وتوصلت الدراسة إلى أن مكملات زيت أوميغا 3 الغني بالأحماض الدهنية، جيدة بشكل خاص في الوقاية من النوبات القلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية أو من أمراض القلب الوعائية، إلا أنها لم تجدِ أي تأثير فيما يتعلق بالسكتة الدماغية.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
11:20 AM

زيت السمك.. فيتامينات غنية ووقاية من أمراض عديدة!

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أيمن حسن - الرياض
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4,294

أعلنت الدكتورة يكتيرينا ميخائيلينكو؛ خبيرة التغذية الروسية، أن زيت السمك مفيد للعيون ويعزّز منظومة مناعة الجسم.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى التغيرات التي تحصل في الجسم نتيجة تناول زيت السمك الغني بفيتامين "A" وفيتامين "D" وكذلك بأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وتقول، "فيتامين A ضروري لنضارة البشرة، ويعزز منظومة المناعة وصحة العيون. ونقص فيتامين D يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للبوتاسيوم والفوسفور في العظام، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بهشاشة العظام".

ووفقاً لها، أفضل مصادر للحصول على زيت السمك هي أسماك الرنجة والهلبوت والماكريل والسلمون والتونة وسمك القد.

وتقول، "إن كمية فيتامين A وD في زيت كبد أسماك القد عالية جداً، إضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ولكن بالنظر إلى احتوائه على سعرات حرارية عالية، ينصح بعدم الإفراط في تناوله".

ووجدت دراسة أمريكية أن زيت أوميغا 3 الموجود في سمك السلمون وسمك التونة، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية القاتلة بنسبة 8 في المئة.

وتوصلت الدراسة إلى أن مكملات زيت أوميغا 3 الغني بالأحماض الدهنية، جيدة بشكل خاص في الوقاية من النوبات القلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية أو من أمراض القلب الوعائية، إلا أنها لم تجدِ أي تأثير فيما يتعلق بالسكتة الدماغية.

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