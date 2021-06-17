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تراجعت بنسبة 0.6%.. ارتفاع الدولار يدفع بأسعار النفط للانخفاض

الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

دفع صعود الدولار الأمريكي أسعار النفط الخام للانخفاض، اليوم الخميس، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 في اليوم السابق، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "أضحت أسواق الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني لدرجة أنها أصيبت بالصدمة جراء مفاجأة ميل مجلس الاحتياطي صوب التشديد النقدي".

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضاً.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

لكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم انخفضت بشدة الأسبوع الماضي إذ عززت مصافي التكرير العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

وتلقت الأسعار الدعم، إذ زاد استهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 4.4 بالمئة في مايو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجعت بنسبة 0.6%.. ارتفاع الدولار يدفع بأسعار النفط للانخفاض
سبق

دفع صعود الدولار الأمريكي أسعار النفط الخام للانخفاض، اليوم الخميس، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 في اليوم السابق، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "أضحت أسواق الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني لدرجة أنها أصيبت بالصدمة جراء مفاجأة ميل مجلس الاحتياطي صوب التشديد النقدي".

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضاً.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

لكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم انخفضت بشدة الأسبوع الماضي إذ عززت مصافي التكرير العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

وتلقت الأسعار الدعم، إذ زاد استهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 4.4 بالمئة في مايو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
11:13 AM

تراجعت بنسبة 0.6%.. ارتفاع الدولار يدفع بأسعار النفط للانخفاض

الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دفع صعود الدولار الأمريكي أسعار النفط الخام للانخفاض، اليوم الخميس، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 في اليوم السابق، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "أضحت أسواق الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني لدرجة أنها أصيبت بالصدمة جراء مفاجأة ميل مجلس الاحتياطي صوب التشديد النقدي".

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضاً.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

لكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم انخفضت بشدة الأسبوع الماضي إذ عززت مصافي التكرير العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

وتلقت الأسعار الدعم، إذ زاد استهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 4.4 بالمئة في مايو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

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