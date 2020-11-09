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"الكهرباء": المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية

الشركة وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة في تعليقها على الفيديو المتداول

أكدت الشركة السعودية للكهرباء في تعليقها على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية، فُصل التيار عن منزله، أن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية.

ووعدت "الكهرباء" باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقالت الشركة معتذرة للمشترك: "إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة". وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ‎"اطمئن" لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبر الرابط الآتي: https://t.co/iQnty542JX

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"الكهرباء": المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء في تعليقها على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية، فُصل التيار عن منزله، أن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية.

ووعدت "الكهرباء" باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقالت الشركة معتذرة للمشترك: "إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة". وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ‎"اطمئن" لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبر الرابط الآتي: https://t.co/iQnty542JX

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:14 AM

"الكهرباء": المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية

الشركة وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة في تعليقها على الفيديو المتداول

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
6
4,526

أكدت الشركة السعودية للكهرباء في تعليقها على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية، فُصل التيار عن منزله، أن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية.

ووعدت "الكهرباء" باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقالت الشركة معتذرة للمشترك: "إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة". وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ‎"اطمئن" لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبر الرابط الآتي: https://t.co/iQnty542JX

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