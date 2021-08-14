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في مؤتمرها عن "كورونا" غدًا.. "الصحة" تستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة عن الجائحة

"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 7 محرم 1443، الموافق 15 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالدالعبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمرها عن "كورونا" غدًا.. "الصحة" تستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة عن الجائحة
سبق

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 7 محرم 1443، الموافق 15 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالدالعبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
11:55 PM

في مؤتمرها عن "كورونا" غدًا.. "الصحة" تستعرض أبرز الاستفسارات الشائعة عن الجائحة

"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

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عبدالحكيم شار - الرياض
4
3,509

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 7 محرم 1443، الموافق 15 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالدالعبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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