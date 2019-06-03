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رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

الساعة القادمة تبدأ مهمة تحري "هلال العيد".. والفلكيون يختلفون في إمكانية رؤيته

المحكمة العليا تعقد جلستها.. والرؤية هي الفاصل

‏‫تبدأ، خلال الساعة القادمة، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٠هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

وتشكلت على ضوء دعوة المحكمة العليا لجانٌ للترائي ينضم إليها المتراؤون المعروفون في بعض المناطق وقضاة المحاكم، حيث تخرج اللجان قبيل مغرب اليوم لمواقع الرصد في الأماكن المرتفعة والمجهزة، قبيل غروب الشمس لمحاولة رؤية الهلال.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر.

وكان عدد من خبراء الفلك قد اختلفوا في إمكانية رؤية الهلال مساء اليوم الاثنين، حيث توقع بعضهم إمكانية رؤيته فيما قال آخرون إنها صعبة، وذلك نظراً للفترة القصيرة التي يمكثها الهلال بعد مغيب الشمس والتي لا تتجاوز دقائق معدودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الساعة القادمة تبدأ مهمة تحري "هلال العيد".. والفلكيون يختلفون في إمكانية رؤيته
سبق

‏‫تبدأ، خلال الساعة القادمة، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٠هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

وتشكلت على ضوء دعوة المحكمة العليا لجانٌ للترائي ينضم إليها المتراؤون المعروفون في بعض المناطق وقضاة المحاكم، حيث تخرج اللجان قبيل مغرب اليوم لمواقع الرصد في الأماكن المرتفعة والمجهزة، قبيل غروب الشمس لمحاولة رؤية الهلال.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر.

وكان عدد من خبراء الفلك قد اختلفوا في إمكانية رؤية الهلال مساء اليوم الاثنين، حيث توقع بعضهم إمكانية رؤيته فيما قال آخرون إنها صعبة، وذلك نظراً للفترة القصيرة التي يمكثها الهلال بعد مغيب الشمس والتي لا تتجاوز دقائق معدودة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:34 PM

الساعة القادمة تبدأ مهمة تحري "هلال العيد".. والفلكيون يختلفون في إمكانية رؤيته

المحكمة العليا تعقد جلستها.. والرؤية هي الفاصل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
33,621

‏‫تبدأ، خلال الساعة القادمة، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٠هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

وتشكلت على ضوء دعوة المحكمة العليا لجانٌ للترائي ينضم إليها المتراؤون المعروفون في بعض المناطق وقضاة المحاكم، حيث تخرج اللجان قبيل مغرب اليوم لمواقع الرصد في الأماكن المرتفعة والمجهزة، قبيل غروب الشمس لمحاولة رؤية الهلال.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر.

وكان عدد من خبراء الفلك قد اختلفوا في إمكانية رؤية الهلال مساء اليوم الاثنين، حيث توقع بعضهم إمكانية رؤيته فيما قال آخرون إنها صعبة، وذلك نظراً للفترة القصيرة التي يمكثها الهلال بعد مغيب الشمس والتي لا تتجاوز دقائق معدودة.

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