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الدمام  تتصدر.. "الشرقية" تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا

"العبد العالي": زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات المنطقة الشرقية الى 327 حالة، حيث سجلت مدينة الدمام 194 حالة، والهفوف 123 حالة، والظهران 4 حالات، والجبيل 3 حالات، ورأس تنورة 3 حالات .

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 9362 بعد تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

وأشار العبدالعالي أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام  تتصدر.. "الشرقية" تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات المنطقة الشرقية الى 327 حالة، حيث سجلت مدينة الدمام 194 حالة، والهفوف 123 حالة، والظهران 4 حالات، والجبيل 3 حالات، ورأس تنورة 3 حالات .

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 9362 بعد تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

وأشار العبدالعالي أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:20 PM

الدمام  تتصدر.. "الشرقية" تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا

"العبد العالي": زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم

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حامد العلي - الدمام
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3,149

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات المنطقة الشرقية الى 327 حالة، حيث سجلت مدينة الدمام 194 حالة، والهفوف 123 حالة، والظهران 4 حالات، والجبيل 3 حالات، ورأس تنورة 3 حالات .

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 9362 بعد تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

وأشار العبدالعالي أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدًا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

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