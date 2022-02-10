تنبيهات الأرصاد.. حالة ماطرة بالباحة ورياح وتدني رؤية بحائل

الهطولات تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر إلى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما نبّه المركز من رياح نشطة على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 5 مساءً.