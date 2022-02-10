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تنبيهات الأرصاد.. حالة ماطرة بالباحة ورياح وتدني رؤية بحائل

الهطولات تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر إلى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما نبّه المركز من رياح نشطة على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 5 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار الباحة حائل رياح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات الأرصاد.. حالة ماطرة بالباحة ورياح وتدني رؤية بحائل
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما نبّه المركز من رياح نشطة على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 5 مساءً.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:06 PM

تنبيهات الأرصاد.. حالة ماطرة بالباحة ورياح وتدني رؤية بحائل

الهطولات تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر إلى 7 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما نبّه المركز من رياح نشطة على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 5 مساءً.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

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