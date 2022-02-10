تنبيهات الأرصاد.. حالة ماطرة بالباحة ورياح وتدني رؤية بحائل
الهطولات تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر إلى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.
كما نبّه المركز من رياح نشطة على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 5 مساءً.
تنبيهات الأرصاد.. حالة ماطرة بالباحة ورياح وتدني رؤية بحائل
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-10
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.
كما نبّه المركز من رياح نشطة على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 5 مساءً.
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:06 PM
تنبيهات الأرصاد.. حالة ماطرة بالباحة ورياح وتدني رؤية بحائل
الهطولات تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر إلى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.
كما نبّه المركز من رياح نشطة على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 5 مساءً.