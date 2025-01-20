شاهد أحد أغلى أنواع البن في العالم.. الحاضنة جبال الداير والكرنفال يتهيأ

خبير كولومبي: سَعِدت عندما سمعت عن أول مهرجان يقام تحت هذا المسمى

في الوقت الذي تستعد محافظة الداير شرق منطقة جازان لإطلاق كرنفالها السنوي ممثلًا في مهرجان البن في نسخته السابعة، الذي سيرعى انطلاق فعالياته أمير منطقة جازان بحضور نائبه في 30 يناير الحالي ولمدة 6 أيام؛ يُعتبر البن الذي تُنتجه مزارع جبال الداير، من أجود وأغلى الأنواع في العالم، ويُعد مهرجان البن الوحيدَ من نوعه في العالم.

وأكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أن منتج البن العربي (البن الخولاني) والمتواجد في جبال محافطة الداير؛ يُعد من أغلى أنواع البن في العالم؛ نظرًا لكون البن الذي تحتضنه جبال الداير هو أجود أنواع البن على المستوى العالمي؛ وذلك وفقًا للنتائج المخبرية بعد أن خضع لاختبارات عديدة في مراكز اختبارات عالمية، وأثبت جودته العالية؛ مشيرًا إلى أن المهرجان يعد من أهم المهرجانات في المنطقة؛ لما يعكس منتج البن من ثروة اقتصادية وطنية هامة وعالمية.

من جانبه، أكد خبیر القھوة الكولومبي قوستافو بیریز قائلًا: "زرت محافظة الدایر بني مالك عندما سمعت عن إقامة مھرجان للبن، وأسعدني ذلك، كأول مھرجان یقام تحت ھذا المسمى، وبیّن أن المھرجان سیكون دافعًا للعنایة بھذه الشجرة ذات القیمة والفائدة".

ويهدف المهرجان إلى تسويق هذا المنتج وتدريب وتأهيل المزارعين عبر ورش تنظمها عدة جهات للمزارعين لممارسة الزراعة بأساليب صحيحة للزراعة تُعزز من زيادة محصول الإنتاج للبن، كما يهدف المهرجان إلى جذب السائحين للمنطقة وتعريفهم بما تحتضنه المنطقة والمحافظة بوجه خاص من ثروات سياحية وأثرية.

وستشهد ليالي المهرجان، فعاليات منوعة ثقافية وفنية وتدريبية، تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتظهر فنون التراث الشعبي للمحافظة وما يجاورها من المحافظات.