أعلنت الصحة أنه تم تسجيل (1644) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (80185) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (25191) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (419) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجل عدد (3531) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (54553) حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1644) حالة، 42٪ من الحالات تعود لسعوديين و58٪ لغير سعوديين، و26٪ من الحالات للإناث، و74٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 12٪، والبالغين 83٪.
كما بلغ عدد الوفيات (441) حالة، بإضافة (16) حالات؛ منها حالة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (51) عامًا، و(15) لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وجازان، والدمام، والخبر، وتتراوح أعمارهم بين 30 و68 عامًا، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة؛ حيث بلغت نسبة التعافي 68% ونسبة الوفيات 0،55.%.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم؛ بلغ (5716570) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2367292) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (356124) ألف حالة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (16428) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (770696) فحصًا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يجب على الجميع تغطية الفم والأنف عند الخروج بالكمامة القماشية.
وجدّدت التأكيد على أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.
وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد؛ يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو: https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.
"الصحة" تؤكد: فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار
عبدالله البرقاويسبق2020-05-28
أعلنت الصحة أنه تم تسجيل (1644) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (80185) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (25191) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (419) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجل عدد (3531) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (54553) حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1644) حالة، 42٪ من الحالات تعود لسعوديين و58٪ لغير سعوديين، و26٪ من الحالات للإناث، و74٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 12٪، والبالغين 83٪.
كما بلغ عدد الوفيات (441) حالة، بإضافة (16) حالات؛ منها حالة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (51) عامًا، و(15) لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وجازان، والدمام، والخبر، وتتراوح أعمارهم بين 30 و68 عامًا، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة؛ حيث بلغت نسبة التعافي 68% ونسبة الوفيات 0،55.%.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم؛ بلغ (5716570) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2367292) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (356124) ألف حالة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (16428) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (770696) فحصًا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يجب على الجميع تغطية الفم والأنف عند الخروج بالكمامة القماشية.
وجدّدت التأكيد على أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.
وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد؛ يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو: https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
07:31 PM
اخر تعديل
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:53 PM
"الصحة" تؤكد: فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار
أعلنت الصحة أنه تم تسجيل (1644) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (80185) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (25191) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (419) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجل عدد (3531) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (54553) حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1644) حالة، 42٪ من الحالات تعود لسعوديين و58٪ لغير سعوديين، و26٪ من الحالات للإناث، و74٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 12٪، والبالغين 83٪.
كما بلغ عدد الوفيات (441) حالة، بإضافة (16) حالات؛ منها حالة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (51) عامًا، و(15) لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وجازان، والدمام، والخبر، وتتراوح أعمارهم بين 30 و68 عامًا، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة؛ حيث بلغت نسبة التعافي 68% ونسبة الوفيات 0،55.%.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم؛ بلغ (5716570) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2367292) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (356124) ألف حالة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (16428) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (770696) فحصًا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يجب على الجميع تغطية الفم والأنف عند الخروج بالكمامة القماشية.
وجدّدت التأكيد على أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.
وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد؛ يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو: https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.