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بالصور.. حاكم دبي يشارك الطلاب في أول درس لهم عن بعد

بعد إغلاق المدارس بسبب انتشار وباء كورونا

شارك حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الأحد، للطلبة في أول درس لهم عن بعد في الإمارات بعد إغلاق المدارس بسبب انتشار وباء كورونا.
ونشر الشيخ بن راشد تغريدات على صفحته في "تويتر" مرفقة بها صور، وقال فيها: "حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة، مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت، والجامعات أغلقت، لكن التعليم لن يتوقف، التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".
وأضاف: "استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير، واليوم نجني الثمرة، لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا، وبنية تحتية متكاملة، ولدينا منصة (مدرسة) أيضًا التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل زرعنا الجهود، واليوم نحصد علمًا ومعارف مستمرة".
وتابع: "أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر .. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم ... التجربة جديدة على الجميع .. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية .. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك."

فيروس كورونا الجديد

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بالصور.. حاكم دبي يشارك الطلاب في أول درس لهم عن بعد
سبق

شارك حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الأحد، للطلبة في أول درس لهم عن بعد في الإمارات بعد إغلاق المدارس بسبب انتشار وباء كورونا.
ونشر الشيخ بن راشد تغريدات على صفحته في "تويتر" مرفقة بها صور، وقال فيها: "حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة، مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت، والجامعات أغلقت، لكن التعليم لن يتوقف، التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".
وأضاف: "استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير، واليوم نجني الثمرة، لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا، وبنية تحتية متكاملة، ولدينا منصة (مدرسة) أيضًا التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل زرعنا الجهود، واليوم نحصد علمًا ومعارف مستمرة".
وتابع: "أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر .. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم ... التجربة جديدة على الجميع .. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية .. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك."

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:40 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:02 PM

بالصور.. حاكم دبي يشارك الطلاب في أول درس لهم عن بعد

بعد إغلاق المدارس بسبب انتشار وباء كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الأحد، للطلبة في أول درس لهم عن بعد في الإمارات بعد إغلاق المدارس بسبب انتشار وباء كورونا.
ونشر الشيخ بن راشد تغريدات على صفحته في "تويتر" مرفقة بها صور، وقال فيها: "حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة، مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت، والجامعات أغلقت، لكن التعليم لن يتوقف، التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".
وأضاف: "استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير، واليوم نجني الثمرة، لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا، وبنية تحتية متكاملة، ولدينا منصة (مدرسة) أيضًا التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل زرعنا الجهود، واليوم نحصد علمًا ومعارف مستمرة".
وتابع: "أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر .. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم ... التجربة جديدة على الجميع .. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية .. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك."

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