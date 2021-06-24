"ترامب": فوزي بولاية ثانية سيكون أسهل لو بدؤوا في إجراءات عزلي

اتهم جهات لم يسمها بالتجسس عليه

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حظوظه بالاحتفاظ بالرئاسة في عام 2020 ستعزز إن أطلق الديمقراطيون إجراءات عزله، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" وبثت اليوم (الأحد).

وردًّا على سؤال حول موقفه من مطالب الديمقراطيين بعزله؛ أجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد أنّي سأفوز بالانتخابات بسهولة أكبر"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وكرر "ترامب" موقفه من التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، وطال حملته الانتخابية للعام 2016، واصفًا إياه بأنه مخالف للقانون.

واتهم الرئيس الأميركي جهات لم يسمها بالتجسس عليه، قائلاً: "لقد تجسسوا علي. ما فعلوه معي كان مخالفًا للقانون. مخالفة القانون حصلت في الجانب الآخر. لم أرتكب أي خطأ".