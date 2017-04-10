النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية.. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وسيول

تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للشرقية، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ونشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولاً وتدنياً في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وسيولاً وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجمعة وثادق وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية.. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وسيول
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للشرقية، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ونشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولاً وتدنياً في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وسيولاً وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجمعة وثادق وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
12:57 AM

تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية.. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وسيول

تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,911

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للشرقية، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ونشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولاً وتدنياً في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وسيولاً وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجمعة وثادق وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,823
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,097

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة