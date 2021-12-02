تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة العلا
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة العلا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-02
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:42 AM
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة العلا
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة العلا.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.