ووفقاً للمصوّر المعروف عبدالله البرغش؛ "الجنوبي 2000"، أكد أن التشقّقات تمتد إلى مسافة 200 متر تقريباً؛ مشيراً إلى أن "البلدية" و"الدفاع المدني" وقفا على الموقع اليوم.

تعاملت بلدية تمير وفرق الدفاع المدني، اليوم، مع تشققات أرضية غريبة رُصدت بالقرب من مركز الشعب بمحافظة المجمعة - شمالي الرياض.

شاهد.. رصد تشقّقات أرضية غريبة قرب مركز الشعب بالمجمعة عبدالله البرقاوي سبق 2018-02-28 تعاملت بلدية تمير وفرق الدفاع المدني، اليوم، مع تشققات أرضية غريبة رُصدت بالقرب من مركز الشعب بمحافظة المجمعة - شمالي الرياض. ووفقاً للمصوّر المعروف عبدالله البرغش؛ "الجنوبي 2000"، أكد أن التشقّقات تمتد إلى مسافة 200 متر تقريباً؛ مشيراً إلى أن "البلدية" و"الدفاع المدني" وقفا على الموقع اليوم. وطالب البرغش؛ الجهات المعنية، بدراسة الظاهرة الغريبة ومعرفة أسبابها.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439 11:58 AM

اخر تعديل 28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439 01:53 PM

شاهد.. رصد تشقّقات أرضية غريبة قرب مركز الشعب بالمجمعة تمتد إلى مسافة 200 متر تقريباً .. وقفت عليها فرق "المدني" و"البلدية"





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تعاملت بلدية تمير وفرق الدفاع المدني، اليوم، مع تشققات أرضية غريبة رُصدت بالقرب من مركز الشعب بمحافظة المجمعة - شمالي الرياض.

ووفقاً للمصوّر المعروف عبدالله البرغش؛ "الجنوبي 2000"، أكد أن التشقّقات تمتد إلى مسافة 200 متر تقريباً؛ مشيراً إلى أن "البلدية" و"الدفاع المدني" وقفا على الموقع اليوم.

وطالب البرغش؛ الجهات المعنية، بدراسة الظاهرة الغريبة ومعرفة أسبابها.