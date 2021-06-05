النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة

وعد بمعاقبة المتلاعبين بـ"التلاد": "دبرتهم عندي" وفعلًا سعر الشعير مرهق

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قلبه للجمهور عبر حسابه الشخصي مستعدًّا للإجابة على أسئلتهم على مختلف مشاربها، لتتناثر أمامه قائمة كبيرة من كل حدب وصوب، تضمّن جزء منها اقتراحات لتطوير الموروث؛ فيما حمل الجزء الآخر هموم وشكاوى وَعَد بحلها بدءًا من اليوم؛ فيما نال تغريدات الثناء والشكر على النقلة التي يشهدها المهرجان السنوي.

وكتب أحد محبي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: "أبو سلمان بيّض الله وجهك على كل اللي تسويه طال عمرك، وأتمنى منع الشيلات التي تثير النعرة القبلية في المزاين.. ومع الأسف نلاحظ بعض الشيلات تتسبب في نعرات ومشادات وشاعر يرد على شاعر، صحيح التحدي جميل؛ لكن إذا صار بروح رياضية، وكل شخص يحق له يفخر بحلاله وبقبيلته لكن دون التعرض للغير".

ليرد عليه "بن حثلين": التفاخر على الآخرين لا يصدر إلا من سفهاء القبيلة، ومع ذلك هنالك ضوابط وسوف تكون أشد هذه السنة بإذن الله.

وغرد آخر: "أول شيء نحب نشكرك على كل ما قدّمته لنا يا أبو سلمان، صراحة عمل منظم وجميل يستحق عليه الشكر، ولكن فيه إشكالية بسيطة نتمنى منك طال عمرك النظر فيها وهي (التلاد)، نحتاج الحلف بالقرآن يكون أمام الجماهير، وأمام الملأ، فهناك كثير من أهل التلاد نشاهدهم في الآونة الأخيرة، تلاعب كثير وإدخال الغفل".

وقال "بن حثلين" بلهجة بسيطة وعفوية: "اللي بيجنن أمام اللجنة ماهوب راده حلف أمام الجمهور وأنا أخوك؛ لكن دبرتهم عندي".

وفي تغريدة ثالثة في قائمة آلاف التغريدات كتب متابع: "يا شيخ فهد سعر الشعير مرهق جدًّا لأصحاب الإبل والحلال بشكل عام"، ليجيب عليه "بن حثلين" متضامنًا مع الموقف: "أتفق معك أخوي، وأضم صوتي لصوتكم كمالك إبل؛ ولكن كلنا ثقة بوزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأنه يعمل كل ما بوسعه لأجل المواشي عامة وملاكها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة
سبق

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قلبه للجمهور عبر حسابه الشخصي مستعدًّا للإجابة على أسئلتهم على مختلف مشاربها، لتتناثر أمامه قائمة كبيرة من كل حدب وصوب، تضمّن جزء منها اقتراحات لتطوير الموروث؛ فيما حمل الجزء الآخر هموم وشكاوى وَعَد بحلها بدءًا من اليوم؛ فيما نال تغريدات الثناء والشكر على النقلة التي يشهدها المهرجان السنوي.

وكتب أحد محبي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: "أبو سلمان بيّض الله وجهك على كل اللي تسويه طال عمرك، وأتمنى منع الشيلات التي تثير النعرة القبلية في المزاين.. ومع الأسف نلاحظ بعض الشيلات تتسبب في نعرات ومشادات وشاعر يرد على شاعر، صحيح التحدي جميل؛ لكن إذا صار بروح رياضية، وكل شخص يحق له يفخر بحلاله وبقبيلته لكن دون التعرض للغير".

ليرد عليه "بن حثلين": التفاخر على الآخرين لا يصدر إلا من سفهاء القبيلة، ومع ذلك هنالك ضوابط وسوف تكون أشد هذه السنة بإذن الله.

وغرد آخر: "أول شيء نحب نشكرك على كل ما قدّمته لنا يا أبو سلمان، صراحة عمل منظم وجميل يستحق عليه الشكر، ولكن فيه إشكالية بسيطة نتمنى منك طال عمرك النظر فيها وهي (التلاد)، نحتاج الحلف بالقرآن يكون أمام الجماهير، وأمام الملأ، فهناك كثير من أهل التلاد نشاهدهم في الآونة الأخيرة، تلاعب كثير وإدخال الغفل".

وقال "بن حثلين" بلهجة بسيطة وعفوية: "اللي بيجنن أمام اللجنة ماهوب راده حلف أمام الجمهور وأنا أخوك؛ لكن دبرتهم عندي".

وفي تغريدة ثالثة في قائمة آلاف التغريدات كتب متابع: "يا شيخ فهد سعر الشعير مرهق جدًّا لأصحاب الإبل والحلال بشكل عام"، ليجيب عليه "بن حثلين" متضامنًا مع الموقف: "أتفق معك أخوي، وأضم صوتي لصوتكم كمالك إبل؛ ولكن كلنا ثقة بوزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأنه يعمل كل ما بوسعه لأجل المواشي عامة وملاكها.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
02:16 PM

"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة

وعد بمعاقبة المتلاعبين بـ"التلاد": "دبرتهم عندي" وفعلًا سعر الشعير مرهق

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
244

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قلبه للجمهور عبر حسابه الشخصي مستعدًّا للإجابة على أسئلتهم على مختلف مشاربها، لتتناثر أمامه قائمة كبيرة من كل حدب وصوب، تضمّن جزء منها اقتراحات لتطوير الموروث؛ فيما حمل الجزء الآخر هموم وشكاوى وَعَد بحلها بدءًا من اليوم؛ فيما نال تغريدات الثناء والشكر على النقلة التي يشهدها المهرجان السنوي.

وكتب أحد محبي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: "أبو سلمان بيّض الله وجهك على كل اللي تسويه طال عمرك، وأتمنى منع الشيلات التي تثير النعرة القبلية في المزاين.. ومع الأسف نلاحظ بعض الشيلات تتسبب في نعرات ومشادات وشاعر يرد على شاعر، صحيح التحدي جميل؛ لكن إذا صار بروح رياضية، وكل شخص يحق له يفخر بحلاله وبقبيلته لكن دون التعرض للغير".

ليرد عليه "بن حثلين": التفاخر على الآخرين لا يصدر إلا من سفهاء القبيلة، ومع ذلك هنالك ضوابط وسوف تكون أشد هذه السنة بإذن الله.

وغرد آخر: "أول شيء نحب نشكرك على كل ما قدّمته لنا يا أبو سلمان، صراحة عمل منظم وجميل يستحق عليه الشكر، ولكن فيه إشكالية بسيطة نتمنى منك طال عمرك النظر فيها وهي (التلاد)، نحتاج الحلف بالقرآن يكون أمام الجماهير، وأمام الملأ، فهناك كثير من أهل التلاد نشاهدهم في الآونة الأخيرة، تلاعب كثير وإدخال الغفل".

وقال "بن حثلين" بلهجة بسيطة وعفوية: "اللي بيجنن أمام اللجنة ماهوب راده حلف أمام الجمهور وأنا أخوك؛ لكن دبرتهم عندي".

وفي تغريدة ثالثة في قائمة آلاف التغريدات كتب متابع: "يا شيخ فهد سعر الشعير مرهق جدًّا لأصحاب الإبل والحلال بشكل عام"، ليجيب عليه "بن حثلين" متضامنًا مع الموقف: "أتفق معك أخوي، وأضم صوتي لصوتكم كمالك إبل؛ ولكن كلنا ثقة بوزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأنه يعمل كل ما بوسعه لأجل المواشي عامة وملاكها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,897
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,542

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أین أُذنك یا مُعلِّم؟!

أین أُذنك یا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة