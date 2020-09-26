مركز العمليات الموحد بمكة يتلقى 25 ألف اتصال في يوم واحد
تنوعت بين حوادث واستفسارات بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة
استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.
وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.
مركز العمليات الموحد بمكة يتلقى 25 ألف اتصال في يوم واحد
أحمد العبدالله
سبق
2020-09-26
استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.
وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
03:32 PM
مركز العمليات الموحد بمكة يتلقى 25 ألف اتصال في يوم واحد
تنوعت بين حوادث واستفسارات بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة
استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.
وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.