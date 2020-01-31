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"الصحة العالمية" تعلن حالة طوارئ عالمية وسط تفشٍ سريعٍ لفيروس كورونا

بعدما انتقل المرض إلى 18 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا، الذي قتل 213 شخصاً في الصين حتى الآن، أصبح حالة طوارئ عالمية بعدما انتقل الفيروس إلى 18 دولة.

وأعلنت الولايات المتحدة رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخصٍ لآخر، وبذلك تكون خامس دولة تعلن ذلك بخلاف الصين.

ويقول الخبراء إن حالات الانتقال من شخص إلى آخر خارج الصين تثير قلقاً خاصاً؛ لأنها تشير إلى زيادة احتمال انتشار الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم؛ مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشياً لم يسبق له مثيل قوبل بردٍّ غير مسبوق.

وتابع قائلاً "كي أكون واضحاً، هذا الإعلان ليس تصويتاً على انعدام الثقة بالصين".

وأضاف "مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني ضعف النظم الصحية".

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية، إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" تعلن حالة طوارئ عالمية وسط تفشٍ سريعٍ لفيروس كورونا
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا، الذي قتل 213 شخصاً في الصين حتى الآن، أصبح حالة طوارئ عالمية بعدما انتقل الفيروس إلى 18 دولة.

وأعلنت الولايات المتحدة رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخصٍ لآخر، وبذلك تكون خامس دولة تعلن ذلك بخلاف الصين.

ويقول الخبراء إن حالات الانتقال من شخص إلى آخر خارج الصين تثير قلقاً خاصاً؛ لأنها تشير إلى زيادة احتمال انتشار الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم؛ مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشياً لم يسبق له مثيل قوبل بردٍّ غير مسبوق.

وتابع قائلاً "كي أكون واضحاً، هذا الإعلان ليس تصويتاً على انعدام الثقة بالصين".

وأضاف "مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني ضعف النظم الصحية".

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية، إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:07 PM

"الصحة العالمية" تعلن حالة طوارئ عالمية وسط تفشٍ سريعٍ لفيروس كورونا

بعدما انتقل المرض إلى 18 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا، الذي قتل 213 شخصاً في الصين حتى الآن، أصبح حالة طوارئ عالمية بعدما انتقل الفيروس إلى 18 دولة.

وأعلنت الولايات المتحدة رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخصٍ لآخر، وبذلك تكون خامس دولة تعلن ذلك بخلاف الصين.

ويقول الخبراء إن حالات الانتقال من شخص إلى آخر خارج الصين تثير قلقاً خاصاً؛ لأنها تشير إلى زيادة احتمال انتشار الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم؛ مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشياً لم يسبق له مثيل قوبل بردٍّ غير مسبوق.

وتابع قائلاً "كي أكون واضحاً، هذا الإعلان ليس تصويتاً على انعدام الثقة بالصين".

وأضاف "مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني ضعف النظم الصحية".

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية، إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

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