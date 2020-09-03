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المملكة تنضمّ لاتفاقيتي "لوكارنو وفيينا"

أودعت الوثيقتين لدى منظمة الملكية الفكرية

انضمت المملكة، اليوم، إلى اتفاقيتي "لوكارنو" بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية, و"فيينا" التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.

وأودع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وثيقتي الانضمام للاتفاقيتين بحضور مدير عام المنظمة الدكتور فرنسيس غيري، وذلك في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية حاليًا بتصنيف التصاميم "النماذج" الصناعية طبقًا لتصنيف لوكارنو، فجميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة التي يتجاوز عددها سبعة آلاف نموذج مصنفة وفقًا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية لوكارنو.
وتتعلق اتفاقية "فيينا" بالعلامات التجارية وقد وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات.

المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تنضمّ لاتفاقيتي "لوكارنو وفيينا"
سبق

انضمت المملكة، اليوم، إلى اتفاقيتي "لوكارنو" بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية, و"فيينا" التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.

وأودع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وثيقتي الانضمام للاتفاقيتين بحضور مدير عام المنظمة الدكتور فرنسيس غيري، وذلك في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية حاليًا بتصنيف التصاميم "النماذج" الصناعية طبقًا لتصنيف لوكارنو، فجميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة التي يتجاوز عددها سبعة آلاف نموذج مصنفة وفقًا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية لوكارنو.
وتتعلق اتفاقية "فيينا" بالعلامات التجارية وقد وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:55 PM

المملكة تنضمّ لاتفاقيتي "لوكارنو وفيينا"

أودعت الوثيقتين لدى منظمة الملكية الفكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انضمت المملكة، اليوم، إلى اتفاقيتي "لوكارنو" بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية, و"فيينا" التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.

وأودع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وثيقتي الانضمام للاتفاقيتين بحضور مدير عام المنظمة الدكتور فرنسيس غيري، وذلك في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية حاليًا بتصنيف التصاميم "النماذج" الصناعية طبقًا لتصنيف لوكارنو، فجميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة التي يتجاوز عددها سبعة آلاف نموذج مصنفة وفقًا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية لوكارنو.
وتتعلق اتفاقية "فيينا" بالعلامات التجارية وقد وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات.

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