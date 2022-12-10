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شاهد من القصيم.. شرطة الخبراء تضبط 3 وافدين يصنعون الأغذية داخل سكنهم

في عملية تمت بمشاركة 3 أفرع للوزارات

سبق- الدمام: ضبط مركز شرطة الخبراء بالقصيم ثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية قاموا بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية.

وفي التفاصيل: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه استمرارًا للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، فقد أسفرت -بحمد الله- تلك الجهود ،مساء اليوم الجمعة عن ضبط مركز شرطة الخبراء لثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية أعمارهم في العقد الثالث؛ لقيامهم بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية.


وأضاف: تمت عملية الضبط بمشاركة الجهات المختصة ممثلةً بفروع وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار بالمنطقة، وقد تم استكمال كافة الإجراءات النظامية للمخالفين؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم".

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شاهد من القصيم.. شرطة الخبراء تضبط 3 وافدين يصنعون الأغذية داخل سكنهم
سبق

سبق- الدمام: ضبط مركز شرطة الخبراء بالقصيم ثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية قاموا بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية.

وفي التفاصيل: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه استمرارًا للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، فقد أسفرت -بحمد الله- تلك الجهود ،مساء اليوم الجمعة عن ضبط مركز شرطة الخبراء لثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية أعمارهم في العقد الثالث؛ لقيامهم بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية.


وأضاف: تمت عملية الضبط بمشاركة الجهات المختصة ممثلةً بفروع وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار بالمنطقة، وقد تم استكمال كافة الإجراءات النظامية للمخالفين؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم".

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
05:57 PM

شاهد من القصيم.. شرطة الخبراء تضبط 3 وافدين يصنعون الأغذية داخل سكنهم

في عملية تمت بمشاركة 3 أفرع للوزارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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14,320

سبق- الدمام: ضبط مركز شرطة الخبراء بالقصيم ثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية قاموا بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية.

وفي التفاصيل: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه استمرارًا للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، فقد أسفرت -بحمد الله- تلك الجهود ،مساء اليوم الجمعة عن ضبط مركز شرطة الخبراء لثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية أعمارهم في العقد الثالث؛ لقيامهم بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية.


وأضاف: تمت عملية الضبط بمشاركة الجهات المختصة ممثلةً بفروع وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار بالمنطقة، وقد تم استكمال كافة الإجراءات النظامية للمخالفين؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم".

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