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ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

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ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة
سبق

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:36 PM

ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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407

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

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