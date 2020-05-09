صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة
صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
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ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-09
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:36 PM
ترقية "العتيبي" إلى المرتبة الرابعة عشرة
صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، بترقية مطلق محمد عوض العتيبي إلى وظيفة "مدير عام الأحوال المدنية " بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
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