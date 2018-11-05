"الهلال" يصرف النظر عن التعاقد مع "بوصوفة"

كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن إدارة نادي الهلال قد صرفت النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة.

وقالت الصحف هناك إن إدارة الهلال أوقفت مفاوضاتها مع وكيل أعمال اللاعب دون أن تحدد سبب توقف تلك المفاوضات.

وكانت إدارة الهلال تسعى للتعاقد مع اللاعب لتعويض غياب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وبينت تلك التقارير أن اللاعب في طريقه للانتقال لنادي الوداد البيضاوي المغربي في الميركاتو الشتوي القادم.