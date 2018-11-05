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"الهلال" يصرف النظر عن التعاقد مع "بوصوفة"

كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن إدارة نادي الهلال قد صرفت النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة.

وقالت الصحف هناك إن إدارة الهلال أوقفت مفاوضاتها مع وكيل أعمال اللاعب دون أن تحدد سبب توقف تلك المفاوضات.

وكانت إدارة الهلال تسعى للتعاقد مع اللاعب لتعويض غياب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وبينت تلك التقارير أن اللاعب في طريقه للانتقال لنادي الوداد البيضاوي المغربي في الميركاتو الشتوي القادم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يصرف النظر عن التعاقد مع "بوصوفة"
سبق

كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن إدارة نادي الهلال قد صرفت النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة.

وقالت الصحف هناك إن إدارة الهلال أوقفت مفاوضاتها مع وكيل أعمال اللاعب دون أن تحدد سبب توقف تلك المفاوضات.

وكانت إدارة الهلال تسعى للتعاقد مع اللاعب لتعويض غياب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وبينت تلك التقارير أن اللاعب في طريقه للانتقال لنادي الوداد البيضاوي المغربي في الميركاتو الشتوي القادم.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
09:07 PM

"الهلال" يصرف النظر عن التعاقد مع "بوصوفة"

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
4,035

كشفت تقارير صحفية مغربية ناطقة باللغة الفرنسية عن أن إدارة نادي الهلال قد صرفت النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة.

وقالت الصحف هناك إن إدارة الهلال أوقفت مفاوضاتها مع وكيل أعمال اللاعب دون أن تحدد سبب توقف تلك المفاوضات.

وكانت إدارة الهلال تسعى للتعاقد مع اللاعب لتعويض غياب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وبينت تلك التقارير أن اللاعب في طريقه للانتقال لنادي الوداد البيضاوي المغربي في الميركاتو الشتوي القادم.

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