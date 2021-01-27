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"موضي بنت خالد" تكرِّم 58 طالبة في جائزة الجميح للتفوق وحفظ القرآن

السبيعي: الأميرة عُرفت بمساهماتها المتنوعة.. ونشكرها لرعايتها الجائزة

رعت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم للطالبات بمحافظة شقراء، وذلك من خلال تكريمها 58 طالبة من المتفوقات وحافظات القرآن والموهوبات، بحضور حرم محافظ شقراء سكينة السبيعي.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم شقراء، بعد ذلك استمع الجميع لقصيدة بعنوان "في رحاب الإيمان"، ثم ألقيت كلمة أصحاب الجائزة "الجميح".

ثم استمتع الجميع بالاستماع لأوبريت بعنوان "سعودي ورأسي في السماء"، ثم فقرة "طموحنا عنان السماء"، وكان الحضور على موعد مع نشيد البراعم بعنوان "رؤية وطن".

تلا ذلك كلمة راعية الحفل التي أثنت خلالها على الجائزة والقائمين عليها، وأبدت سعادتها برؤية البسمة على وجوه المكرمات من المتفوقات والحافظات لكتاب الله.

بعد ذلك قامت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز بتكريم المتفوقات والحافظات لكتاب الله بشهادات الشكر، وسط تفاعل من حضور الحفل.

من جانب آخر، رحَّبت حرم المحافظ بالأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لها على تشريفها هذا الحفل، وتطرقت لإسهاماتها في المجالات كافة بصفة عامة، وفي مجال الأعمال الخيرية بصفة خاصة.

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"موضي بنت خالد" تكرِّم 58 طالبة في جائزة الجميح للتفوق وحفظ القرآن
سبق

رعت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم للطالبات بمحافظة شقراء، وذلك من خلال تكريمها 58 طالبة من المتفوقات وحافظات القرآن والموهوبات، بحضور حرم محافظ شقراء سكينة السبيعي.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم شقراء، بعد ذلك استمع الجميع لقصيدة بعنوان "في رحاب الإيمان"، ثم ألقيت كلمة أصحاب الجائزة "الجميح".

ثم استمتع الجميع بالاستماع لأوبريت بعنوان "سعودي ورأسي في السماء"، ثم فقرة "طموحنا عنان السماء"، وكان الحضور على موعد مع نشيد البراعم بعنوان "رؤية وطن".

تلا ذلك كلمة راعية الحفل التي أثنت خلالها على الجائزة والقائمين عليها، وأبدت سعادتها برؤية البسمة على وجوه المكرمات من المتفوقات والحافظات لكتاب الله.

بعد ذلك قامت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز بتكريم المتفوقات والحافظات لكتاب الله بشهادات الشكر، وسط تفاعل من حضور الحفل.

من جانب آخر، رحَّبت حرم المحافظ بالأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لها على تشريفها هذا الحفل، وتطرقت لإسهاماتها في المجالات كافة بصفة عامة، وفي مجال الأعمال الخيرية بصفة خاصة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
11:11 PM

"موضي بنت خالد" تكرِّم 58 طالبة في جائزة الجميح للتفوق وحفظ القرآن

السبيعي: الأميرة عُرفت بمساهماتها المتنوعة.. ونشكرها لرعايتها الجائزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رعت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم للطالبات بمحافظة شقراء، وذلك من خلال تكريمها 58 طالبة من المتفوقات وحافظات القرآن والموهوبات، بحضور حرم محافظ شقراء سكينة السبيعي.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة المساعد للشؤون التعليمية في تعليم شقراء، بعد ذلك استمع الجميع لقصيدة بعنوان "في رحاب الإيمان"، ثم ألقيت كلمة أصحاب الجائزة "الجميح".

ثم استمتع الجميع بالاستماع لأوبريت بعنوان "سعودي ورأسي في السماء"، ثم فقرة "طموحنا عنان السماء"، وكان الحضور على موعد مع نشيد البراعم بعنوان "رؤية وطن".

تلا ذلك كلمة راعية الحفل التي أثنت خلالها على الجائزة والقائمين عليها، وأبدت سعادتها برؤية البسمة على وجوه المكرمات من المتفوقات والحافظات لكتاب الله.

بعد ذلك قامت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز بتكريم المتفوقات والحافظات لكتاب الله بشهادات الشكر، وسط تفاعل من حضور الحفل.

من جانب آخر، رحَّبت حرم المحافظ بالأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لها على تشريفها هذا الحفل، وتطرقت لإسهاماتها في المجالات كافة بصفة عامة، وفي مجال الأعمال الخيرية بصفة خاصة.

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