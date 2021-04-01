اليوم.. "كفيف" تنظم حفل الزفاف الجماعي لـ32 من منسوبيها

"الراجحي": نستهدف تحقيق الأمان والاستقرار الأسري والاجتماعي لذوي الإعاقة البصرية

تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض (كفيف)، مساء اليوم الخميس، حفل الزواج الجماعي -عن بُعد- لـ32 كفيفًا وكفيفة بمقرها، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والسعادة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية (كفيف) سعود بن عبدالله الراجحي، أن حفل هذا العام ما هو إلا امتداد لمسيرة العطاء المستمرة منذ عام 1428هـ في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم بمجتمعهم؛ كونهم عنصرًا أساسيًّا وأحد أهم مكوناته.

وأضاف الراجحي: "هدفنا من خلال إقامة حفل الزواج الجماعي سنويًّا؛ هو تحقيق الأمان والاستقرار الأسري والاجتماعي؛ ولم تثننا الجائحة هذا العام؛ فلقد سخّرنا كل السبل لإقامته عن بُعد، كما نهدف إلى حث بقية أفراد المجتمع على الاندماج والتعايش مع أقرانهم المكفوفين؛ سعيًا منا للوصول إلى مجتمع حيوي يسمو بقيم الترابط والتلاحم النابعة من تعاليم ديننا الحنيف، والمحققة لمستهدفات رؤية 2030؛ فهو علينا واجب ديني ووطني".

وقدّم شكره لجميع الداعمين والإعلاميين على رأسهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على رعايته الكريمة.

من جانبها، أكدت رئيسة خدمات المستفيدين جميلة بنت علي مسرحي، أنه منذ التأسيس حتى اليوم ساهمت "كفيف" في عقد قران ما يقارب (249)؛ وفقًا لشروط وضوابط برنامجي "الزواج" بنسخته الـ"19 و20" و"سعادة" بنسخته الـ"7".

وأضافت "مسرحي": "تتركز محاورنا في تحقيق الأمان المادي للشباب لتخفيف أعباء تكاليف الزواج، وتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي، الذي يتمثل في تأهيل كلا الجنسين من خلال الحصول على دورات متخصصة تُمَكّنهم من تكوين أسر مستقرة"؛ متمنية للجميع حياة سعيدة مكللة بالتوفيق والنجاح.