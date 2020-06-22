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لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل جهودها

توالي تطبيق الفحوصات والتأكد من تطبيق الاشتراطات

تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا.

وتقوم اللجنة بإجراء الفحوصات للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

وتتواصل هذه الجهود، بعد إنهاء منع التجول، بإشراف ومتابعة محافظ حبونا عبدالله مبارك بن زامان .

منطقة نجران إسكان العمالة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل جهودها
سبق

تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا.

وتقوم اللجنة بإجراء الفحوصات للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

وتتواصل هذه الجهود، بعد إنهاء منع التجول، بإشراف ومتابعة محافظ حبونا عبدالله مبارك بن زامان .

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
02:27 PM

لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل جهودها

توالي تطبيق الفحوصات والتأكد من تطبيق الاشتراطات

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بندر آل عوض - نجران
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1,523

تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا.

وتقوم اللجنة بإجراء الفحوصات للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

وتتواصل هذه الجهود، بعد إنهاء منع التجول، بإشراف ومتابعة محافظ حبونا عبدالله مبارك بن زامان .

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