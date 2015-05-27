النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صندوق التنمية الزراعية يعلن إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية

تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت باستخدام خدمات التصديق الرقمي

أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية بالتعاون مع بنك ساب، من خلال تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت، باستخدام خدمات التصديق الرقمي للتعاملات المالية عبر الموظفين المعنيين باستخدام شهادات رقمية صادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، قبل إرسال المعاملة للبنك، وسيكون هذا الربط بين الأنظمة المحاسبية الخاصة بالصندوق والأنظمة البنكية للبنك.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام إدارة السيولة العالمية والنقد في البنك يوسف الرقيبة، بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع المالية سليمان الدويش، والنائب لقطاع تقنية المعلومات محمد الضويان.

وتأتي هذه الخدمة المصرفية الإلكترونية ضمن استراتيجية الصندوق في التحول الإلكتروني وإنجاز التعاملات والصرف بشكل إلكتروني مؤتمت، سهل وسريع، وكذلك انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تهيئة بيئة عمل إلكترونية شاملة من خلال التحول الرقمي وزيادة خدمات التكامل الرقمي الآمن والفعال بين الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف خدمة الربط المباشر بين الصندوق والبنك إلى زيادة فاعلية حماية التعاملات المالية باستخدام أحدث تقنيات التشفير، والتكامل الرقمي مع البنك؛ دعمًا لمبادرة المملكة للتحول الرقمي، وكذلك المبادرة وريادة استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، نحو تحقيق التعاملات المالية في فضاء سيبراني آمن.

ويسهم نظام الربط المباشر المتكامل للصندوق من خلال خدمة B2B في إجراء العمليات المصرفية والحوالات بأعلى معايير الأمان الدولية؛ مما يقلل من مخاطر الاحتيال والقرصنة المالية.

يُذكر أن التصديق الرقمي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة فهو منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من الاحتيال والقرصنة، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية، ويُعد صندوق التنمية الزراعية من الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق رقمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صندوق التنمية الزراعية يعلن إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية
سبق

أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية بالتعاون مع بنك ساب، من خلال تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت، باستخدام خدمات التصديق الرقمي للتعاملات المالية عبر الموظفين المعنيين باستخدام شهادات رقمية صادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، قبل إرسال المعاملة للبنك، وسيكون هذا الربط بين الأنظمة المحاسبية الخاصة بالصندوق والأنظمة البنكية للبنك.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام إدارة السيولة العالمية والنقد في البنك يوسف الرقيبة، بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع المالية سليمان الدويش، والنائب لقطاع تقنية المعلومات محمد الضويان.

وتأتي هذه الخدمة المصرفية الإلكترونية ضمن استراتيجية الصندوق في التحول الإلكتروني وإنجاز التعاملات والصرف بشكل إلكتروني مؤتمت، سهل وسريع، وكذلك انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تهيئة بيئة عمل إلكترونية شاملة من خلال التحول الرقمي وزيادة خدمات التكامل الرقمي الآمن والفعال بين الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف خدمة الربط المباشر بين الصندوق والبنك إلى زيادة فاعلية حماية التعاملات المالية باستخدام أحدث تقنيات التشفير، والتكامل الرقمي مع البنك؛ دعمًا لمبادرة المملكة للتحول الرقمي، وكذلك المبادرة وريادة استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، نحو تحقيق التعاملات المالية في فضاء سيبراني آمن.

ويسهم نظام الربط المباشر المتكامل للصندوق من خلال خدمة B2B في إجراء العمليات المصرفية والحوالات بأعلى معايير الأمان الدولية؛ مما يقلل من مخاطر الاحتيال والقرصنة المالية.

يُذكر أن التصديق الرقمي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة فهو منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من الاحتيال والقرصنة، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية، ويُعد صندوق التنمية الزراعية من الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق رقمي.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
10:59 AM

صندوق التنمية الزراعية يعلن إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية

تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت باستخدام خدمات التصديق الرقمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
640

أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية بالتعاون مع بنك ساب، من خلال تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت، باستخدام خدمات التصديق الرقمي للتعاملات المالية عبر الموظفين المعنيين باستخدام شهادات رقمية صادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، قبل إرسال المعاملة للبنك، وسيكون هذا الربط بين الأنظمة المحاسبية الخاصة بالصندوق والأنظمة البنكية للبنك.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام إدارة السيولة العالمية والنقد في البنك يوسف الرقيبة، بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع المالية سليمان الدويش، والنائب لقطاع تقنية المعلومات محمد الضويان.

وتأتي هذه الخدمة المصرفية الإلكترونية ضمن استراتيجية الصندوق في التحول الإلكتروني وإنجاز التعاملات والصرف بشكل إلكتروني مؤتمت، سهل وسريع، وكذلك انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تهيئة بيئة عمل إلكترونية شاملة من خلال التحول الرقمي وزيادة خدمات التكامل الرقمي الآمن والفعال بين الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف خدمة الربط المباشر بين الصندوق والبنك إلى زيادة فاعلية حماية التعاملات المالية باستخدام أحدث تقنيات التشفير، والتكامل الرقمي مع البنك؛ دعمًا لمبادرة المملكة للتحول الرقمي، وكذلك المبادرة وريادة استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، نحو تحقيق التعاملات المالية في فضاء سيبراني آمن.

ويسهم نظام الربط المباشر المتكامل للصندوق من خلال خدمة B2B في إجراء العمليات المصرفية والحوالات بأعلى معايير الأمان الدولية؛ مما يقلل من مخاطر الاحتيال والقرصنة المالية.

يُذكر أن التصديق الرقمي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة فهو منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من الاحتيال والقرصنة، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية، ويُعد صندوق التنمية الزراعية من الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق رقمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,609
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,333

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة