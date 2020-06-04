سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى. ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.

الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-04 سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.



ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:31 PM

الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا "الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984





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سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.



ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.