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"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.

ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.

فيروس كورونا الجديد الفلبين

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الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.

ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:31 PM

الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.

ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.

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