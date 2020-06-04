سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.
ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.
الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا
"الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984
سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.
ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.
سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.
الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا
"الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984
سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى.
ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.