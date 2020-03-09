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سفارة المملكة في المنامة: 72 ساعة مهلة لمغادرة السعوديين البحرين

عبر جسر الملك فهد أو طيران الخليج

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، أن على المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين والراغبين العودة للسعودية، بإمكانهم السفر عبر منفذ جسر الملك فهد.

وقالت السفارة: "من ليس لديه وسيلة نقل بإمكانه السفر جوًا عبر خطوط طيران الخليج، وتسري هذه الإجراءات لمدة 72 ساعة القادمة".

وأكدت السفارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، لأحوال المواطنين السعوديين في البحرين.

فيروس كورونا الجديد سفارة المملكة في البحرين

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سفارة المملكة في المنامة: 72 ساعة مهلة لمغادرة السعوديين البحرين
سبق

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، أن على المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين والراغبين العودة للسعودية، بإمكانهم السفر عبر منفذ جسر الملك فهد.

وقالت السفارة: "من ليس لديه وسيلة نقل بإمكانه السفر جوًا عبر خطوط طيران الخليج، وتسري هذه الإجراءات لمدة 72 ساعة القادمة".

وأكدت السفارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، لأحوال المواطنين السعوديين في البحرين.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
07:05 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:42 PM

سفارة المملكة في المنامة: 72 ساعة مهلة لمغادرة السعوديين البحرين

عبر جسر الملك فهد أو طيران الخليج

A A A
عبدالله السالم - الرياض
5
8,968

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، أن على المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين والراغبين العودة للسعودية، بإمكانهم السفر عبر منفذ جسر الملك فهد.

وقالت السفارة: "من ليس لديه وسيلة نقل بإمكانه السفر جوًا عبر خطوط طيران الخليج، وتسري هذه الإجراءات لمدة 72 ساعة القادمة".

وأكدت السفارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، لأحوال المواطنين السعوديين في البحرين.

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