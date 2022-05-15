شرطة جازان تطيح بـ8 متهمين باعتراض الطرق ورشق المارة بالحجارة

أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على 8 متهمين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، برشق المركبات بالحجارة واعتراضهم وتكسير الزجاج.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرُّض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وعددهم (8) متهمين، تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت قد تُدُوِّلَ عددٌ من المقاطع المختلفة لمجموعة من الشبان قاموا باعتراض المركبات بإحدى قرى محافظات جازان الشمالية ورشقها بالحجارة وتكسير زجاجها، في وقت متأخر من الليل.