النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلامنجو" البرازيلي يتفق مع مدرب "الهلال" السابق "خيسوس"

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فلامنجو البرازيلي؛ لقيادة فريقهم مدة عام.

وبحسب تلك التقارير، فإن المدرب سيوقّع عقود انضمامه للنادي البرازيلي في غضون الأيام الثلاثة القادمة.

وسبق وتولى خورخي خيسوس تدريب "الهلال" مطلع الموسم الرياضي المنقضي؛ إذ حقق نتائج بارزة مع الفريق، قبل أن تقرر إدارة الهلال في خطوة مفاجئة إلغاء عقده.

وقبل إلغاء التعاقد مع "خيسوس" كان الهلال متصدراً للمسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه "النصر"، قبل أن يرحل ويتخبط بعد ذلك "الهلال" في نتائجه حتى فقد لقب الدوري لصالح "النصر"، كما خرج أيضاً من التنافس على كأس الملك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فلامنجو" البرازيلي يتفق مع مدرب "الهلال" السابق "خيسوس"
سبق

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فلامنجو البرازيلي؛ لقيادة فريقهم مدة عام.

وبحسب تلك التقارير، فإن المدرب سيوقّع عقود انضمامه للنادي البرازيلي في غضون الأيام الثلاثة القادمة.

وسبق وتولى خورخي خيسوس تدريب "الهلال" مطلع الموسم الرياضي المنقضي؛ إذ حقق نتائج بارزة مع الفريق، قبل أن تقرر إدارة الهلال في خطوة مفاجئة إلغاء عقده.

وقبل إلغاء التعاقد مع "خيسوس" كان الهلال متصدراً للمسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه "النصر"، قبل أن يرحل ويتخبط بعد ذلك "الهلال" في نتائجه حتى فقد لقب الدوري لصالح "النصر"، كما خرج أيضاً من التنافس على كأس الملك.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
05:10 PM

"فلامنجو" البرازيلي يتفق مع مدرب "الهلال" السابق "خيسوس"

A A A
محمد السيّد - الرياض
17
2,753

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فلامنجو البرازيلي؛ لقيادة فريقهم مدة عام.

وبحسب تلك التقارير، فإن المدرب سيوقّع عقود انضمامه للنادي البرازيلي في غضون الأيام الثلاثة القادمة.

وسبق وتولى خورخي خيسوس تدريب "الهلال" مطلع الموسم الرياضي المنقضي؛ إذ حقق نتائج بارزة مع الفريق، قبل أن تقرر إدارة الهلال في خطوة مفاجئة إلغاء عقده.

وقبل إلغاء التعاقد مع "خيسوس" كان الهلال متصدراً للمسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه "النصر"، قبل أن يرحل ويتخبط بعد ذلك "الهلال" في نتائجه حتى فقد لقب الدوري لصالح "النصر"، كما خرج أيضاً من التنافس على كأس الملك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة