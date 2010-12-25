النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. 10 آلاف زيارة إشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات

"الوهيبي": متابعة لأعمـال اللجان الفنية والإدارية وتطبيق الأنظمة

أدى 2727 مشرفًا ومشرفة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أكثر من 10600 زيارة إشرافية لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي تقام لأول مرة عن بعد؛ وذلك خلال الأسبوع الأول من الاختبارات.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إن هذه الزيارات الإشرافية تهدف لمتابعة سير العملية التعليمية خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول ومتابعة أعمال لجان الاختبارات واللجان التنظيمية الفنية والإدارية والتأكد من تطبيق أنظمة الاختبارات وتثبيت الغياب ومتابعة الخطط المعدة لمعالجة الفاقد التعليمي.

من جهة ذات صلة، أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أنه من صلاحية قادة المدارس تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة، كما أكدت بأهمية إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الدراسي الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور.

الإدارة العامة للتعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. 10 آلاف زيارة إشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات
سبق

أدى 2727 مشرفًا ومشرفة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أكثر من 10600 زيارة إشرافية لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي تقام لأول مرة عن بعد؛ وذلك خلال الأسبوع الأول من الاختبارات.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إن هذه الزيارات الإشرافية تهدف لمتابعة سير العملية التعليمية خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول ومتابعة أعمال لجان الاختبارات واللجان التنظيمية الفنية والإدارية والتأكد من تطبيق أنظمة الاختبارات وتثبيت الغياب ومتابعة الخطط المعدة لمعالجة الفاقد التعليمي.

من جهة ذات صلة، أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أنه من صلاحية قادة المدارس تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة، كما أكدت بأهمية إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الدراسي الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
02:50 PM

الرياض.. 10 آلاف زيارة إشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات

"الوهيبي": متابعة لأعمـال اللجان الفنية والإدارية وتطبيق الأنظمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
131

أدى 2727 مشرفًا ومشرفة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أكثر من 10600 زيارة إشرافية لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي تقام لأول مرة عن بعد؛ وذلك خلال الأسبوع الأول من الاختبارات.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إن هذه الزيارات الإشرافية تهدف لمتابعة سير العملية التعليمية خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول ومتابعة أعمال لجان الاختبارات واللجان التنظيمية الفنية والإدارية والتأكد من تطبيق أنظمة الاختبارات وتثبيت الغياب ومتابعة الخطط المعدة لمعالجة الفاقد التعليمي.

من جهة ذات صلة، أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أنه من صلاحية قادة المدارس تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة، كما أكدت بأهمية إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الدراسي الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,826
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,287

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة