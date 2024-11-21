استقبال حافل لكشافة "الدواسر" بعد حصدها المركز الأول في التطبيقات على مستوى المملكة

في منافسات التميز الكشفي التي نظمتها وزارة التعليم بمكة بمشاركة 29 إدارة تعليمية

احتفل النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، بكشافة المحافظة لمرحلة الكشاف المتقدم لدى وصولهم لمطار المحافظة، اليوم الخميس، وذلك بعد أن حققوا المركز الأول في التطبيقات الكشفية، والمركز الثالث في التميز على مستوى المملكة في منافسات التميز الكشفي التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت أمس في مكة المكرمة، بمشاركة 29 إدارة من إدارات التعليم بالمملكة المتأهلة للمنافسات.

وتفصيلاً، كان في استقبال الفريق، بالمكتب التنفيذي بالمطار، رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم، ومدير مطار وادي الدواسر ماجد بن محمد بن رويه، وعدد من القيادات الكشفية والكشافة والأشبال، الذين قدموا للكشافة ممثلي المحافظة باقات الورود تقديراً وتشجيعاً لهم على ما حققوا من نتائج متميزة.

وقال "الغانم" لـ "سبق": إن تحقيق ذلك الإنجاز يؤكد حسن الإعداد والتنفيذ الفعلي للنشاط الكشفي وتفعيل المنهج، خاصة في المرحلة الأولى من المنافسات على المستوى المحلي، منوهاً بما حققه المشاركون من تميز عكس الصورة الحسنة والمميزة لأبناء المحافظة في هذه المنافسات المركزية.

وأشاد رئيس قسم النشاط الكشفي، بالإمكانات والسبل كافة التي سخرتها قيادة ثانوية الأبناء لأبنائها الكشافة، والمتابعة الدائمة من مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العمري، ورئيس النشاط الطلابي بالإدارة شارع آل وديان".