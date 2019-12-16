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وكيل إمارة الرياض يستقبل مساعد أمين المنطقة

بحثا الموضوعات الخاصة بالتعاون والتنسيق

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة، الأحد، مساعد أمين المنطقة، المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب.

وتمنى "السديري" للمهندس "المخضوب" التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله المكلف به مؤخرًا.

بحث اللقاء الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين الإمارة والأمانة، وفق توجيهات أمير منطقة الرياض، ونائبه.

وكيل إمارة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل إمارة الرياض يستقبل مساعد أمين المنطقة
سبق

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة، الأحد، مساعد أمين المنطقة، المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب.

وتمنى "السديري" للمهندس "المخضوب" التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله المكلف به مؤخرًا.

بحث اللقاء الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين الإمارة والأمانة، وفق توجيهات أمير منطقة الرياض، ونائبه.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:55 PM

وكيل إمارة الرياض يستقبل مساعد أمين المنطقة

بحثا الموضوعات الخاصة بالتعاون والتنسيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة، الأحد، مساعد أمين المنطقة، المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب.

وتمنى "السديري" للمهندس "المخضوب" التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله المكلف به مؤخرًا.

بحث اللقاء الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين الإمارة والأمانة، وفق توجيهات أمير منطقة الرياض، ونائبه.

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