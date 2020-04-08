النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين.. ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 263 حالة

إجراء 15450 فحصاً مخبرياً منذ بداية الأزمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين في الخليل ونابلس؛ ليرتفع العدد إلى 263 حالة في فلسطين.

وقال مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة؛ إن الحالة في الخليل هي لعامل، فيما حالة نابلس هي لمسعف.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أكّد "الشخرة"؛ شفاء 44 شخصاً، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت 15450 فحصاً مخبرياً منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ مرسوماً يوم الخميس الماضي، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد فلسطين

الرئيسية/ محطات

اعلان
فلسطين.. ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 263 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين في الخليل ونابلس؛ ليرتفع العدد إلى 263 حالة في فلسطين.

وقال مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة؛ إن الحالة في الخليل هي لعامل، فيما حالة نابلس هي لمسعف.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أكّد "الشخرة"؛ شفاء 44 شخصاً، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت 15450 فحصاً مخبرياً منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ مرسوماً يوم الخميس الماضي، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:27 PM

فلسطين.. ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 263 حالة

إجراء 15450 فحصاً مخبرياً منذ بداية الأزمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
458

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين في الخليل ونابلس؛ ليرتفع العدد إلى 263 حالة في فلسطين.

وقال مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة؛ إن الحالة في الخليل هي لعامل، فيما حالة نابلس هي لمسعف.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أكّد "الشخرة"؛ شفاء 44 شخصاً، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت 15450 فحصاً مخبرياً منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ مرسوماً يوم الخميس الماضي، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة