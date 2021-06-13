أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة لبرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، بدءًا من غد. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، أن التقديم سيشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، كما يفتح القبول في المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ. وأفاد المطيري بأن مواعيد التسجيل ستكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441هـ، حتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ. وبيّن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

غدًا.. بدء القبول الموحد في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-13 أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة لبرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، بدءًا من غد.



وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، أن التقديم سيشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، كما يفتح القبول في المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ.



وأفاد المطيري بأن مواعيد التسجيل ستكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441هـ، حتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ.



وبيّن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 11:07 AM

غدًا.. بدء القبول الموحد في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة تبوك بعدة برامج.. و"المطيري": التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع التدريب التقني





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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة لبرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، بدءًا من غد.



وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، أن التقديم سيشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، كما يفتح القبول في المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ.



وأفاد المطيري بأن مواعيد التسجيل ستكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441هـ، حتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ.



وبيّن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.