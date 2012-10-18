النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بميدان نادي الرياض.. 35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات

يحتضن ميدان نادي الرياض، غداً الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لجميع الفئات للسهام "سيدات" بمشاركة 35 رامية يتنافسن في ثلاث فئات "18م – 30م – 70م".

وتنطلق البطولة بالتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات 18م، على أن يبدأ التسجيل الرسمي لذات المسافة عند 03:20 عصراً، حيث يشارك في مسابقة 18م "25 رامية" ويشارك في منافسات 30م "6 راميات"، بينما ستشهد منافسات 70م مشاركة 4 راميات، حيث يتضمّن اليوم الأول الأدوار النهائية لمسافة 18م، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وستقام منافسات مسافة 30م و70م قوس أولمبي يومي الأربعاء والخميس، فيما سيتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث الخميس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بميدان نادي الرياض.. 35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات
سبق

يحتضن ميدان نادي الرياض، غداً الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لجميع الفئات للسهام "سيدات" بمشاركة 35 رامية يتنافسن في ثلاث فئات "18م – 30م – 70م".

وتنطلق البطولة بالتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات 18م، على أن يبدأ التسجيل الرسمي لذات المسافة عند 03:20 عصراً، حيث يشارك في مسابقة 18م "25 رامية" ويشارك في منافسات 30م "6 راميات"، بينما ستشهد منافسات 70م مشاركة 4 راميات، حيث يتضمّن اليوم الأول الأدوار النهائية لمسافة 18م، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وستقام منافسات مسافة 30م و70م قوس أولمبي يومي الأربعاء والخميس، فيما سيتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث الخميس المقبل.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
06:11 PM

بميدان نادي الرياض.. 35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,829

يحتضن ميدان نادي الرياض، غداً الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لجميع الفئات للسهام "سيدات" بمشاركة 35 رامية يتنافسن في ثلاث فئات "18م – 30م – 70م".

وتنطلق البطولة بالتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات 18م، على أن يبدأ التسجيل الرسمي لذات المسافة عند 03:20 عصراً، حيث يشارك في مسابقة 18م "25 رامية" ويشارك في منافسات 30م "6 راميات"، بينما ستشهد منافسات 70م مشاركة 4 راميات، حيث يتضمّن اليوم الأول الأدوار النهائية لمسافة 18م، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وستقام منافسات مسافة 30م و70م قوس أولمبي يومي الأربعاء والخميس، فيما سيتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث الخميس المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,062
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة